Finale di Ballando con le stelle, Uà o Daddy's home 2? La tv del 18 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 18 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la finale di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci.

L’ospite sarà Alberto Angela che sulla pista del dance show di Rai1 promuoverà il suo ritorno televisivo la sera di Natale con lo speciale Stanotte a Napoli. Presente anche Red Canzian con i ballerini del musical da lui scritto Casanova opera pop.

Su Canale5 alle 21.20 sarà la volta di “Uà – Uomo di varie età”, con Claudio Baglioni.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T.”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Nella giungla” e “In trappola”.

Nel primo, tre ragazzi rapinano le banche per restituire i soldi ai lavoratori che hanno perso il lavoro e che, con quei soldi, potranno pagare i loro debiti. La squadra riesce ad individuarli..

Nel secondo, all’interno dello stesso tribunale dove Hondo e Deacon sono stati chiamati per una testimonianza, evadono quattro assassini in attesa di processo. Intanto, la madre di Street è in ospedale…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà una nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “007 – Zona pericolo”; su Italia1 alle 21.20 “Daddy’s home 2”; su Rai4 alle 21.20 “Il Negoziatore” e su Iris alle 20.30 “State of play!” e su Italia2 alle 21.10 “The possession – Il male vive dentro di lei”

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “Jacques Lecoq. Viaggio in Italia”. Nel centenario della nascita del mimo e pedagogo francese Jacques Lecoq, una delle più importanti personalità della scena del Novecento, il doc ripercorre la cruciale esperienza italiana dell’artista, fondamentale per la formulazione teorica e pratica della sua pedagogia.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Versailles”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Smascherato”; su La5 alle 21.35 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!