Fallimento Brevi Spa, chiesto il tavolo di crisi: "A tutela dell'occupazione dei 54 lavoratori" - BergamoNews

Telgate. La notizia è stata resa nota solo due giorni fa: la Brevi di Telgate è costretta a chiudere i battenti e ha presentato istanza di fallimento lo scorso 6 dicembre.

Il sindaco di Telgate Fabrizio Sala nelle scorse ore ha scritto immediatamente al ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, all’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, all’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, al presidente della Provincia di Bergamo Pasquale Gandolfi e per conoscenza a tutti gli onorevoli, senatori e consiglieri regionali bergamaschi, per chiedere l’istituzione d’urgenza di un tavolo di crisi.

“Viste le ricadute occupazionali e considerando che l’istanza di fallimento nasce da un percorso di risanamento aziendale portato avanti da un fondo d’investimento che non è riuscito a garantire gli obiettivi previsti – sottolinea il primo cittadino – si richiede la convocazione urgente di un tavolo di crisi di impresa per comprendere le scelte dell’attuale proprietà e le prospettive future, a tutela dell’occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Certi che comprenderete la necessità di questa mia richiesta, chiedo di coinvolgere anche la mia Amministrazione nel tavolo, al fine di mantenere un legame diretto con le maestranze del territorio”.

Un appello che ha trovato immediata sponda dai parlamentari bergamaschi della Lega, che hanno invitato il presidente della provincia ad interim Pasquale Gandolfi a “convocare al più presto un incontro con i rappresentanti istituzionali bergamaschi, insieme ai sindacati e alla Rsu aziendale al fine di concordare una linea comune da portare avanti nell’interesse dei lavoratori coinvolti”.

Una richiesta alla quale si sono allineati da Forza Italia anche Alessandra Gallone, senatrice e commissario provinciale, ed Enzo Lorenzi, vice vicario provinciale: “La grave situazione della Brevi Spa, che nei giorni scorsi ha dichiarato lo stato di fallimento, con il conseguente fermo dell’attività produttiva che ha comportato la perdita del posto di lavoro di 54 dipendenti dello stabilimento, in maggioranza donne, rende necessario un intervento urgente e deciso per tutelare al meglio i lavoratori coinvolti”.

Inoltre gli Azzurri hanno fatto sapere che attraverso il parlamentari Gallone e Gregorio Fontana, promuoveranno “ogni iniziativa utile a livello nazionale, anche per porre l’attenzione sulle conseguenze disastrose sia del rincaro delle materie prime sia dell’inverno demografico che sta colpendo il nostro Paese, che proprio quest’anno ha toccato un nuovo triste record di denatalità. Oltre all’importante riforma fiscale in corso, che Forza Italia sta sostenendo con decisione, è essenziale mettere in campo nuove forme di sostegno e politiche concrete in favore delle famiglie anche attraverso l’utilizzo delle preziose risorse del Pnrr”.

