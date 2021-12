Dopo il 4-1 della Roma, Gasp: "Annullare il gol del 2-2 è follia" - BergamoNews

Bergamo. Al termine della pesante sconfitta interna subita dall’Atalanta contro la Roma ha parlato il tecnico Gian Piero Gasperini mostrando tutto il suo rammarico per il risultato: “Gli avversari chiudevano bene gli spazi, abbiamo fatto degli errori tecnici anche per merito della Roma ma abbiamo fatto anche tante cose buone. L’ennesimo gol preso a freddo, dopo tanti rimpalli, è una rete che ti mette in difficoltà contro squadre di valore, poi ci siamo ripresi e abbiamo accorciato le distanze. Nel secondo tempo giocavamo ad una porta”

“Abbiamo fatto degli errori tecnici ma secondo me anche per merito della Roma – ha aggiunto a Dazn -. Detto questo, raggiunto il pareggio la partita avrebbe potuto avere un destino diverso, senza girarci attorno e senza togliere meriti alla Roma. “

Sulla rete del pareggio annullata ha dichiarato: “Il gol annullato ha cambiato la partita e mi aspetto una spiegazione. Palomino dice di non aver toccato la palla, l’arbitro ha detto che c’è deviazione di Palomino ma l’avranno suggerito dal VAR. Poi magari la Roma vince comunque ma annullare questo gol è follia. Questo episodio toglie credibilità a tutto il modo del calcio. Gli arbitri ci mettano la faccia e vengano a parlare per dare spiegazioni”.

