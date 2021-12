Disastro Atalanta, la Roma vince 4-1 a Bergamo - BergamoNews

Bergamo. Si ferma a sei la striscia di vittorie consecutive di un’Atalanta sottotono che sbatte sulla Roma. Al Gewiss Stadium la Dea crolla 4-1 sotto i colpi di un’avversaria cinica e spietata che lascia il possesso di palla ai padroni di casa e gioca di rimessa punendoli in contropiede. Una doppietta di Abraham, i gol di Zaniolo e Smalling regolano una compagine bergamasca incapace di incidere negli ultimi metri.

La prima occasione arriva dopo meno di un minuto. Abraham scambia con Zaniolo, il numero 9 supera un uomo si presenta davanti a Musso, Hateboer prova a intervenire in scivolata ma la deviazione trafigge il portiere atalantino. Non si accontentano gli ospiti: contropiede letale per la Dea che si fa trovare scoperta, Zaniolo con il tacco cambia il fronte offensivo trovando Veretout, il francese chiude il triangolo con il trequartista italiano che con il mancino pesca l’angolino basso per il raddoppio romanista.

Nonostante il punteggio il pallino del gioco rimane nelle mani degli orobici che provano a riportarsi in partita. Ilicic sulla destra vede il movimento intelligente di Muriel a liberarsi al limite dell’area, dalla distanza il colombiano cala il jolly con una conclusione velenosa deviata in rete da Cristante eludendo l’intervento di Rui Patricio.

Continua il pressing offensivo dei nerazzurri anche se in fase difensiva non sono attenti e precisi come nelle scorse partite. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto con precisione da Miranchuk colpo di testa di Zapata deviato in rete da Palomino. Pareggio atalantino annullato per una posizione da fuorigioco del difensore bergamasco. Di lì a poco arriva il tris della Roma con Smalling che si inserisce alla perfezione sulla punizione a giro di Veretout e la spinge in gol.

Nel finale 4-1 che chiude ogni discorso con il solito Abraham abile ad arrivare per primo su una palla vagante dentro l’area e a realizzare il poker capitalino. Notte fonda a Bergamo per la formazione di Gasperini.

