Cosa manca all’Atalanta per lo scudetto? Tre salti di qualità necessari - BergamoNews

Più passano le giornate e più l’Atalanta attira le attenzioni degli addetti ai lavori e degli appassionati di calcio per le prestazioni offerte sul campo. La striscia di dieci risultati utili consecutivi in campionato, aperta il 17 ottobre contro l’Empoli, sta proseguendo settimana dopo settimana e non ne vuole sapere di interrompersi.

Otto vittorie e due pareggi sono il bottino straordinario conquistato dalla squadra di Gasperini, nonostante gli scontri diretti giocati di fronte a corazzate di valore come Juventus, Napoli e Lazio. I bergamaschi sono riusciti a rimanere imbattuti e a risalire la classifica fino al terzo posto alle spalle di Inter e Milan.

Una scalata che ha acceso i riflettori sulla “Cenerentola” della Serie A eleggendola come una delle candidate per la vittoria del tricolore. Per raggiungere lo scudetto, un traguardo che avrebbe dell’incredibile, la Dea deve migliorare principalmente in tre aspetti: continuità nel corso dei novanta minuti, rapidità di esecuzione negli ultimi venti metri e letalità sotto porta sugli

sviluppi delle palle inattive.

Analizzando le gare dei nerazzurri si può vedere che la truppa allenata da Gasperini non ha problemi a imporre il proprio gioco di fronte a nessun avversario. Sia nelle uscite in cui ha vinto che in quelle dove non è riuscita a portare a casa i tre punti, l’Atalanta in alcuni frangenti accusa dei cali di concentrazione piuttosto evidenti regalando occasioni ai rivali.

Questi momenti di blackout, non riconducibili sempre agli stessi giocatori ma comunque con errori tecnici evidenti, diventano fatali quando di fronte ci sono compagini di caratura più importante come in Champions League.

Un altro aspetto su cui prestare attenzione è la necessità di avere maggiore velocità in attacco nel puntare gli avversari uno contro uno per creare superiorità numerica. Attualmente in rosa solo Muriel ha queste caratteristiche che permettono ai nerazzurri di ribaltare rapidamente il fronte di gioco e l’inserimento di un nuovo calciatore darebbe la possibilità al mister di poter sfruttare il dribbling per andare in gol con più facilità.

Un dato che non va trascurato è relativo ai calci d’angolo perché nella speciale classifica gli orobici sono al quarto posto con 92 corner battuti ma zero sono state le reti messe a segno sugli sviluppi degli stessi. L’Atalanta è l’unica formazione di Serie A a non aver ancora segnato, una statistica clamorosa che non può essere frutto della casualità e deve essere migliorata. L’allenatore dovrà lavorare su questo particolare che non va trascurato.

Se si vuole competere per lo scudetto bisogna curare ogni minimo dettaglio e il tecnico ne è consapevole.

