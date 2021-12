Coppa del Mondo, a Cervinia Michela Moioli conquista la prima vittoria stagionale - BergamoNews

Cervinia è la casa dello snowboard cross italiano.

Negli ultimi anni la località valdostana ha ospitato più volte la Nazionale guidata da Cesare Pisoni creando le basi per alcuni dei successi più belli ottenuti dalle azzurre in Coppa del Mondo.

Un aspetto da non sottovalutare nella rincorsa alla sfera di cristallo che vede fra i protagonisti Michela Moioli, vincitrice della prova svoltasi all’ombra del Cervino.

Spinta dall’affermazione ottenuta nella gara a squadre in coppia con Lorenzo Sommariva, la 26enne di Alzano Lombardo ha sfruttato l’assenza della ceca Eva Samkova (bloccata da un doppio infortunio alle caviglie) tagliando il traguardo davanti all’americana Faye Gulini e all’australiana Belle Brockhoff.

Decisa a recuperare punti importanti in chiave classifica generale, la campionessa olimpica ha mostrato la propria determinazione sin dalle qualifiche che l’hanno vista firmare terzo miglior tempo alle spalle dell’inglese Charlotte Bankes e alla statunitense Lindsey Jacobellis.

La conoscenza del tracciato ha quindi consentito alla giovane seriana di superare senza problemi l’ostacolo rappresentato dai quarti di finale sfuggendo alle avversarie sin dall’uscita dal cancelletto e gestendo al meglio il rientro della francese Chloe Trespech.

Debutto da dimenticare invece per Marika Savoldelli la quale non è riuscita a completare la prima manche delle qualificazioni, interrompendo così anzitempo la propria gara.

Il tratto particolarmente tecnico della pista valdostana ha favorito la fuoriclasse tricolore anche durante le semifinali che l’ha vista combattere fianco a fianco con l’americana Jacobellis.

Nonostante una partenza non perfetta, Moioli ha saputo forzare sulle gobbe che contraddistinguono il tracciato superando a metà la 36enne di Stratton Mountain e rimanendo al comando sino al traguardo.

Finale al cardiopalma per la giovane bergamasca che ha dovuto far i conti in partenza con l’americana Faye Gulini, apparsa particolarmente combattiva e capace di conservare la testa della competizione dopo una buona partenza.

L’incrocio di traiettorie ha favorito però la campionessa bergamasca che ha guadagnato un leggero vantaggio sui salti conservato fino alla conclusione che le ha consentito di superare al photofinish la statunitense.

“È andata come speravo. La finale è stata una lotta, ma io sono una lottatrice e ce l’ho fatta – ha spiegato un’emozionata Michela Moioli poco dopo l’arrivo -. Ho gareggiato per la mia famiglia e la mia squadra che erano oggi qui presenti per cui sono felice per come sia andata”.

Michela Moioli avrà ora modo di godersi il risultato in vista delle festività natalizie prima di porre la propria attenzione sul 2022 e sul doppio appuntamento in programma a Krasnoyarsk.

