Bonaldi Cascina del Bosco: nuovo look per lo spumante Brut - BergamoNews

Bergamo. Lo spumante Brut della Cascina del Bosco “Bonaldi” cambia look. Ha una nuova etichetta, frutto di un completo e accurato rinnovamento della sua immagine finalizzato a valorizzarne il prestigio e la qualità.

Contraddistinta dal design elegante e raffinato, ha un significato speciale: celebra il territorio, le nostre radici e la nostra storia. Sin dal primo istante cattura lo sguardo per la raffigurazione del logo di questa rinomata azienda vinicola bergamasca, in perfetta armonia con le etichette degli altri vini della sua produzione. A differenziarla è l’utilizzo del colore dell’oro che risalta sullo sfondo nero a indicare il valore di questo vino prestigioso.

La presentazione si è tenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 17 dicembre in occasione di un evento al negozio Perpetua, nel centro di Bergamo, richiamando un nutrito numero di avventori.

Lo spumante Brut Metodo Classico, caratterizzato dal perlage pulito, sottile e molto persistente, ha una colorazione giallo paglierino di media intensità e i riflessi verdolini, con spuma bianca abbondante ed evanescente. L’aspetto è brillante e cristallino, mentre l’aroma risulta secco, suadente e fragrante, con una significativa e piacevole freschezza in grado di conquistare tanto gli esperti quanto i semplici appassionati del beverage.

Ideale per un aperitivo di classe o abbinato a piatti di pesce, è un’ottima soluzione anche per accompagnare un intero menù soprattutto se raffinato.

Grazie alle sua peculiarità, nel tempo si è fatto conoscere e apprezzare da un numero crescente di estimatori che oltre a questa specialità apprezzano anche il Valcalepio Rosso D.O.C, il Cantoalto Rosso Riserva D.O.C. e il Controcanto, mentre chi preferisse il vino bianco può contare su un ottimo Valcalepio Bianco D.O.C.

La produzione di questa realtà d’eccellenza, avviata nel 1967, è il frutto di una grande passione e del profondo legame che il fondatore, Lorenzo Bonaldi, aveva con la terra. Anche ora Giancarla, Giuseppe e Simona, insieme a Rosamaria e Simonetta che completano il consiglio di amministrazione, la conducono con la stessa dedizione e la stessa ricerca della qualità che hanno costellato tutta la storia della “Cascina del Bosco”.

L’ottimale esposizione dei vigneti, la scrupolosa cura dei tralci, l’uso delle tecniche agronomiche più moderne e la dotazione di attrezzature in vinificazione fra le più aggiornate permettono di ottenere vini equilibrati, affascinanti ed armoniosi.

L’attenzione posta in vigna si ritrova anche nelle varie fasi di vinificazione: le fermentazioni, i travasi e le varie lavorazioni enologiche sono effettuate con tecnologie avanzate, avvalorate da ottima professionalità e grande esperienza, senza perdere d’occhio la tradizione. Nelle seicentesche cantine, poste sotto la casa rurale, inoltre, vengono effettuate le delicate operazioni di affinamento in legno dei vini rossi e le lunghe maturazioni in catasta degli spumanti Metodo Classico.

Per avere ulteriori informazioni consultare il sito www.bonaldicascinadelbosco.it, dove è disponibile anche lo shop online alla pagina https://bonaldicascinadelbosco.it/compra-online/

Rimani aggiornato sulle novità seguendo la pagina Facebook e il profilo Instagram di “Bonaldi Cascina del Bosco”.

