Atalanta, niente maglia con lo skyline "ambiguo": in campo con la tradizionale nerazzurra - BergamoNews

Bergamo. “Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la prima maglia gara ufficiale”.

Con questa breve nota apparsa sul sito ufficiale della società, l’Atalanta ha comunicato che contro la Roma non verrà utilizzata la maglia speciale dedicata al “Christmas match” che nei giorni scorsi ha scatenato un’ondata di polemiche tra la tifoseria.

Il pomo della discordia era stato lo skyline che appariva nella parte bassa della divisa che agli occhi dei sostenitori atalantini non poteva essere il profilo di città alta che spesso la tifoseria utilizza nei propri stendardi, quando addirittura non lo ha tatuato sulla pelle.

Joma, l’azienda spagnola che produce le maglie dell’Atalanta, aveva difeso il proprio operato, rimandando al mittente le accuse: “È il profilo della Città di Bergamo e non è riconducibile a nessun’altra città. Trattandosi di una stilizzazione, consapevoli che alcuni dettagli possano non rimandare in modo fedele all’immaginario collettivo, e soprattutto consci che vi siano molteplici rappresentazioni dello skyline di Bergamo, nell’ambito della collaborazione che ormai dalla stagione 2017/2018 ci vede partner dell’Atalanta, abbiamo voluto rappresentare un punto di vista specifico di Città Alta”.

Prosegue invece l’asta benefica a favore dell’Associazione Amici della Pediatria Onlus.

