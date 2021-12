A Bagnatica arriva anche il sindaco dei ragazzi - BergamoNews

Bagnatica. Arianna è il primo sindaco del consiglio comunale dei ragazzi di Bagnatica: un’esperienza nuova per il Comune amministrato da Roberto Scarpellini che già due anni fa aveva predisposto il progetto, poi messo in stand by causa Covid.

Affiancato dall’Associazione Sotto Alt(r)a Quota, il Comune ha lanciato il programma “Abitare i legami”, un percorso di educazione ad essere cittadini attivi e alla conoscenza del territorio dove si abita e dove si creano, appunto, legami.

In un primo momento, sono stati coinvolti gli studenti delle classi prime e seconde medie, seguiti in aula da alcuni formatori dell’associazione nel percorso di cittadinanza attiva. Dopo alcuni incontri (6 in tutto), il 16 novembre si sono svolte in ogni classe le elezioni che hanno portato ad eleggere i Consiglieri Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze.

In una seconda fase, a partire dal 26 novembre, i neo eletti consiglieri hanno iniziato a incontrarsi: durante l’anno 2021/2022 lo faranno una volta al mese circa, il venerdì pomeriggio, in orario extrascolastico, lavorando su un programma condiviso per creare un progetto destinato alla comunità.

Tale percorso potrà prevedere che uno o più incontri si svolgano nella forma dell’esplorazione urbana e/o dell’incontro con le realtà del territorio.

Il 17 dicembre, invece, i consiglieri in carica hanno scelto la piccola Arianna come proprio sindaco.

“In questa avventura i nostri consiglieri sono seguiti dai formatori dell’associazione Sotto Alt(r)a Quota in dialogo costante con la scuola, per costruire insieme ai suoi referenti e a quelli dell’amministrazione comunale un progetto di territorio e un patto educativo complementare a quello già attivato in orario scolastico e in contesto formale – spiega Arianna Demozzi, assessore all’Istruzione e Politiche Educative – Sicuramente per i nostri ragazzi è una buona occasione per toccare con mano cosa vuol dire essere un cittadino attivo, cosa vuol dire collaborare insieme per un bene comune, un’occasione per creare, come suggerisce il titolo, un legame maggiore con il proprio paese. Ed è sicuramente un’opportunità per la ‘vecchia’ amministrazione comunale potersi interfacciare e dialogare con i nuovi consiglieri, ascoltare le proposte e collaborare insieme per un bene che ci accomuna: la nostra Bagnatica”.

