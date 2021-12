Timedil Coperture, l’azienda bergamasca specializzata nelle coperture impermeabili edili - BergamoNews

La continua innovazione ed evoluzione nella realizzazione di coperture edili, fanno di Timedil Coperture una delle più ricercate imprese sul territorio bergamasco. L’azienda si occupa della produzione di svariati tipi di materiali impermeabili e termoisolanti utilizzando solo i materiali più ricercati sul mercato, e si distingue proprio per l’utilizzo esclusivo di materiali di alta qualità, selezionati e installati da esperti, in grado di completare l’opera in tempi brevi e rispettare la consegna.

In primo luogo, i tecnici di Timedil Coperture eseguono un sopralluogo per definire i lavori necessari per risolvere il problema. L’impresa, inoltre, è promotrice dell’innovazione ed è molto attenta alla formazione dei suoi operatori, offrendo loro corsi specifici per l’ottenimento di qualifiche di settore.

Di quali lavori si occupa Timedil Coperture?

L’azienda bergamasca si occupa di ogni tipo di copertura impermeabilizzante, ma è anche specializzata nel trattamento e nella rimozione dell’amianto, e nella ristrutturazione di aziende, negozi, uffici, bagni, condomini, tetti e molto altro. Di seguito alcuni dei servizi offerti da Timedil Coperture.

Smaltimento dell’amianto

Da anni ormai l’amianto è diventato illegale in quanto è molto dannoso per la salute delle persone. La Legge, infatti, dice che è necessario affidarsi a ditte specializzate nello smaltimento dell’amianto , capaci di trattarlo e rimuoverlo in modo sicuro. L’esperienza degli operatori di Timedil Coperture gli permette di smaltire l’amianto evitando la dispersione nell’ambiente.

Inoltre, lo Stato ha messo a disposizione un bonus amianto , o bonus eternit, e i richiedenti di tale agevolazione hanno diritto a un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute.

Fornitura di tegole canadesi

Timedil Coperture è specializzata nella posa di tegole canadesi , uno speciale tipo di tegola con forma piatta e di dimensioni piccole, utilizzata per coprire i tetti di case, padiglioni, capannoni, e molto altro ancora.

Servizi d’impermeabilizzazione

Offre tali servizi sia alle industrie che ai privati, svolgendo lavori ex-novo, oppure interventi di manutenzione per salvare una struttura già esistente. Al fine di realizzare particolari tipologie d’impermeabilizzazioni, con tempi e costi ridotti, Timedil Coperture è anche specializzata in edilizia acrobatica, il che gli consente di svolgere anche i lavori più difficili senza ponteggi o impalcature.

Realizzazione di cabine elettriche Enel

Si tratta di strutture che necessitano di un’adeguata progettazione e impermeabilizzazione. Per la loro corretta costruzione, Timedil Coperture conduce ricerche preliminari e sviluppa progetti dettagliati su misura, in modo tale da assicurare cabine che soddisfano i requisiti fondamentali di sicurezza.

Per ricevere maggiori informazioni sui servizi offerti dall’azienda, la sede di Timedil Coperture si trova a Bergamo, in Via Castello 3, e il suo staff può essere contatto telefonicamente al numero 035 4932180 o via email all’indirizzo info@timedilcoperture.it

guarda tutte le foto 4



Timedil Coperture, azienda bergamasca specializzata nelle coperture impermeabili edili

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!