Saluti da Ponte San Pietro, da borgo a città: una storia raccontata dalle vecchie cartoline - BergamoNews

Domenica 19 dicembre alle 16 nella sala consiliare del Municipio di Ponte San Pietro sarà presentato il volume “Saluti da Ponte San Pietro. Da Borgo a città: una storia raccontata dalle vecchie cartoline” edito da Grafica & Arte, dalla collezione di Roberto Scudeletti, a cura di Vincenzo Mazzoleni. Interverranno Matteo Macoli, Sindaco di Ponte San Pietro, e Marzio Zirafa, Vicesindaco e Assessore alla Cultura.

IL VOLUME

Terzo volume della collana Saluti da…, dedicato a Ponte San Pietro.

Viviamo in un’epoca di cambiamenti vorticosi, che rischia di travolgere le nostre identità e probabilmente solo preservando le radici e mantenendo vivo il ricordo della nostra terra potremo

avere un domani: per questo abbiamo ritenuto necessario offrire uno strumento utile per meglio comprendere ed apprezzare il fascino discreto di un territorio e di una comunità.

Le cartoline di Ponte San Pietro qui presentate coprono un arco temporale circoscritto eppur significativo e passarle in rassegna significa dunque compiere un affascinante viaggio nei luoghi

visti dai nostri padri e dai nostri nonni; significa percorrere nel tempo e nello spazio un tragitto, nel corso del quale la comunità intera ha cambiato parzialmente volto anche a causa delle

trasformazioni urbanistiche, che non prescindono mai da un contestuale cambiamento culturale e sociale.

Le cartoline sono accompagnate da testi dai quali emerge il ritratto di uno spaccato di vita, di un frammento d’epoca, di mode e gusti fortemente intrisi delle passioni, delle gioie e delle sofferenze

quotidiane di chi ha vissuto prima di noi e in qualche misura ha plasmato il nostro modo d’essere oggi.

Confidiamo che scorrere queste pagine possa rivelarsi un’esperienza positiva e una parentesi piacevole nell’incalzare degli impegni quotidiani e offrire a tutti un’occasione di gratitudine verso

chi ci ha preceduto, oltre che di fierezza identitaria.

Matteo Macoli, sindaco di Ponte San Pietro: “L’Amministrazione Comunale ha aderito convintamente fin da subito a questo bellissimo progetto editoriale e ringraziamo sentitamente tutte le persone che lo hanno reso possibile. Sfogliando le pagine sono sicuro che il libro susciterà particolari emozioni: conta l’indubbio fascino del “bianco e nero”, certamente, ma anche quel profondo bisogno di ritrovare, in questo peculiare periodo che stiamo vivendo, le radici e i valori più autentici a cui aggrapparsi. Pochi mesi fa il Presidente della Repubblica ha conferito a Ponte San Pietro il titolo onorifico e prestigioso di “Città”: il volume che avremo tra le mani contribuirà sicuramente a valorizzare ulteriormente il patrimonio storico-culturale del nostro territorio e sarà compito e responsabilità di tutti noi continuare a farlo anche in futuro”.

