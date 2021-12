Resiste il bel tempo, nebbie in pianura - BergamoNews

Maurizio Signani ci illustra che tempo farà a Bergamo nel weekend col bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un vasto campo di alta pressione con i massimi centrati fra la Francia e il Regno Unito estende la sua influenza anche sul nord Italia, spingendone correnti settentrionali più secche in quota e determinando così una serie di giornate stabili e ben soleggiate, specie nelle aree di montagna, collinari e di alta pianura. Ove le temperature massime andranno attestandosi attorno ai 10 gradi. Rischio nebbie anche persistenti invece nelle aree di bassa pianura, dove potrebbero aversi giornate più grigie e fredde, con temperature decisamente più contenute e di poco sopra lo zero durante le ore diurne.

Venerdì 17 dicembre 2021

Tempo Previsto: Tempo stabile su tutto il territorio regionale, con cieli generalmente sereni per tutto l’arco della giornata. Nebbie anche persistenti sono attese invece nelle aree di media e bassa pianura sia in nottata che durante le ore pomeridiane.

Temperature: Temperature minime stazionarie, sottozero fra -1 e -4gradi in pianura. Più elevate fra 3 e 6gradi lungo le aree pedemontane e collinari. Massime anch’esse stabili, fra 9 e 11gradi nelle aree pedemontane e collinari. Valori decisamente più contenuti e freddi nelle aree pianeggianti laddove persisteranno le nebbie, non oltre i 3 e 5gradi.

Sabato 18 dicembre 2021

Tempo Previsto: Stabilità sempre prevalente su tutta la regione con cieli generalmente sereni, specie su Alpi, Prealpi, e aree di alta pianura. Persisteranno condizioni nebbiose invece nelle aree di media e bassa pianura, ove le nebbie potrebbero persistere anche durante le ore diurne.

Temperature: Temperature minime stazionarie, sottozero fra -1 e -4gradi in pianura. Più elevate ma in lieve calo fra 2 e 4gradi sulle aree pedemontane e collinari. Massime stabili, fra 9 e 11gradi nelle aree pedemontane, collinari e di alta pianura. Valori decisamente più contenuti e freddi nelle aree pianeggianti laddove persisteranno le nebbie.

Domenica 19 dicembre 2021

Tempo Previsto: Prosegue la fase di stabilità su tutta la regione, con cieli sereni sui rilievi montuosi e nelle aree di alta pianura. Nebbie persistenti invece sui settori pianeggianti della media e bassa pianura.

Temperature: Temperature minime ampiamente sotto lo zero in pianura, con valori fino a -3 e -4 gradi. Di poco sopra lo zero nelle aree pedemontane e collinari. Massime stabili, attorno agli 8 gradi nelle aree pedemontane e di alta pianura. Attorno o di poco sopra lo zero nelle aree invece nebbiose in pianura.

