Martina Fidanza operata al cuore: "Sto bene" - BergamoNews

Martina Fidanza, la bergamasca campionessa del mondo nello scratch, 22 anni, ha avuto aritmie anomali in allenamento ed è stata sottoposta a un’ablazione al cuore all’atrio destro. Un’operazione simile a quella di Elia Viviani a gennaio.

Dopo l’intervento, in un post post su Instagram scrive: “Sono felicissima di poter dire che l’operazione al cuore è andata bene. Ringrazio il dottor Corsetti e Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop ma non vedo l’ora di tornare in sella più forte di prima!”, scrive la Fidanza. E la Federciclismo del presidente Cordiano Dagnoni aggiunge: “L’operazione al cuore è andata bene per Martina Fidanza! Buona guarigione Marti, non vediamo l’ora di rivederti in sella!”.

In più occasioni, nei momenti di recupero dopo gli sforzi, Fidanza ha accusato aumenti improvvisi della frequenza cardiaca. La soluzione è venuta dopo l’analisi dei file di allenamento e di gara: ormai la tecnologia al servizio dello sport (come hardware e software) è di tale livello che un atleta, di qualsiasi disciplina, è monitorato (anche a distanza) con strumenti molto sofisticati. La Federciclismo le ha consigliato di rivolgersi all’Ospedale Universitario Lancisi di Ancona.

Ora la campionessa dovrà stare a riposo per almeno un mese.

