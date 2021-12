Maria Paola Esposito: "Col bilancio di sostenibilità più fiducia nella Camera di Commercio" - BergamoNews

Bergamo. Se il termine “Bilancio” richiama le complesse tabelle e le cifre delle scritture contabili, non meno articolata è la struttura di un Bilancio di Sostenibilità, che ambisce ad iscrivere attività, progetti e risultati in un percorso di sviluppo sostenibile. A Maria Paola Esposito, Segretario Generale della Camera di Commercio di Bergamo, che si è occupata di coordinare il gruppo di lavoro sull’attività di rendicontazione, chiediamo di spiegare metodo e contenuto del primo Bilancio di Sostenibilità dell’Ente.

“Nel Bilancio di Sostenibilità abbiamo tradotto tutto ciò che la Camera di Commercio di Bergamo ha fatto in un anno, in questo caso il 2020, sul fronte della Sostenibilità, in linea con i più generali Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dall’ONU, gli SDGs – spiega -. Siamo tra i primi, all’interno del sistema camerale italiano, a presentare un Bilancio di Sostenibilità: la redazione di un documento di questo tipo aiuta prima di tutto noi, l’Ente, ad avere uno sguardo più consapevole rispetto al servizio che diamo al tessuto economico locale e allo stesso tempo aiuta le imprese e le realtà del territorio ad accrescere la loro conoscenza e fiducia nella Camera di Commercio.

Da cosa siete partiti?

Da tre documenti tecnici molto importanti: il Piano della Performance 2020 – che contiene gli obiettivi strategici e operativi dell’Ente con un orizzonte triennale, i cui risultati sono soggetti ad un monitoraggio continuo attraverso indicatori specifici -, la Relazione sulla Performance relativa ai risultati raggiunti al 31 dicembre 2020 e il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di Bilancio in cui ci concentriamo sulla gestione economica e sull’impatto dei programmi di spesa sulla collettività. In questi documenti sono sintetizzate in modo molto trasparente strategie, azioni e risorse che guidano quotidianamente il nostro lavoro a servizio delle imprese e del territorio.

Come sono stati coinvolti gli Uffici?

È uno degli aspetti più positivi e più sfidanti di questo lavoro. Quella della stesura del Bilancio di Sostenibilità è uno sforzo non scontato che ha portato la Camera a guardare prima di tutto al proprio interno. Abbiamo coinvolto alcune funzioni nella raccolta di dati e informazioni, che abbiamo elaborato in coerenza con le best practice in materia di rendicontazione non finanziaria: un impegno aggiuntivo rispetto ai quotidiani, non indifferente se si pensa che l’organizzazione interna è stata impattata anche dalle restrizioni anti Covid-19 e dall’evoluzione della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro che andava di pari passo con il variare della situazione epidemiologica. La struttura di Camera di Commercio nel 2020 ha operato nella logica del ‘pieno servizio’ soddisfacendo le esigenze delle imprese e del territorio e assicurando al contempo la tutela della salute dei dipendenti.

Quindi il dialogo verso l’esterno…

A partire dai nostri documenti strategici abbiamo sviluppato quella che viene chiamata “analisi di materialità”: abbiamo cioè identificando le tematiche di maggiore rilevanza – ambientali, sociali ed economiche – per valutare la nostra capacità di essere sostenibili. Lo abbiamo fatto mettendo a confronto le nostre priorità con quelle dei portatori di interesse, attraverso il coinvolgimento dei responsabili di funzione interni e il dialogo con i componenti del Consiglio Camerale – rappresentanti delle categorie economiche, del lavoro, del credito, delle professioni e dei consumatori. Il cuore del lavoro alle spalle del Bilancio di Sostenibilità è consistito proprio nell’allineare la rendicontazione della Camera alle aspettative dei propri portatori di interesse, riuscendo così a capire meglio quanto ciò che facciamo è utile per la comunità economica bergamasca. Infine, abbiamo incrociato i risultati di questa analisi con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati dall’Onu, per comprendere meglio qual è il contributo della Camera al percorso che in tutto il mondo si sta intraprendendo nella direzione dello Sviluppo Sostenibile. Il nostro Bilancio di Sostenibilità ambisce a costituire un punto di riferimento chiaro e accessibile non solo per tutti coloro che con la Camera si interfacciano quotidianamente, ma anche per le realtà su cui l’attività dell’Ente ha in qualche modo un impatto, oltre che per l’intero territorio bergamasco. Per il 2022 abbiamo in cantiere il Bilancio di Sostenibilità dedicato al 2021 che sarà rispondente in modo pieno anche ai GRI, gli standard internazionali della Global Reporting Initiative per questo tipo di documenti. Pertanto, anche la consultazione con tutti i nostri portatori d’interesse sarà più organica e completa

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!