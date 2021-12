IVS and UNIDO ITPO Italy confirm the collaboration for Industrial Valve Summit 2022 - BergamoNews

IVS and UNIDO ITPO Italy will organize the participation of Iraqi operators to Industrial Valve Summit 2022. The visit to IVS is one of the key moments of the project “Investment Promotion for Iraq – Phase II”, funded by the Italian Agency for Development Cooperation (AICS) and implemented by UNIDO with the aim of fostering the promotion of investments and technology transfer through multilateral partnerships between public and private sectors in Italy and Iraq.

