I bimbi della scuola di Bonate Sopra fanno gli auguri di Natale ai Carabinieri - BergamoNews

Mattinata speciale per gli alunni della scuola “Ado Moro” di Bonate Sopra e per i Carabinieri della Compagnia di Bergamo.

In occasione delle prossime festività natalizie infatti, i bambini del citato istituto hanno voluto omaggiare i militari di personalissime cartoline di auguri, disegnate da ognuno di loro. I più svariati i “temi” delle cartoline in questione, dal pinocchio “2.0” controllato dai Carabinieri al pulcino in uniforme.

Nel corso dell’incontro, avvenuto nella sede dell’istituto, gli alunni e le maestre hanno anche avuto la possibilità di fare domande ai militari riguardo al servizio di istituto svolto e di vedere da vicino alcuni mezzi in dotazione.

© Riproduzione riservata

