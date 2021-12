Gasp pronto alla sfida con Mou: "Grande allenatore ma è umano anche lui, l'obiettivo è vincere" - BergamoNews

Si ritorna al Centro Bortolotti di Zingonia per la conferenza stampa di vigilia della partita dell’Atalanta. Con la Roma c’è una storia di tante battaglie, ma quest’anno in casa con le grandi non è andata benissimo…

Gasperini ammette: “Abbiamo bisogno di migliorare il nostro rendimento in casa… Poi sono tutte statistiche. Atalanta-Roma è una partita di cartello, noi siamo molto concentrati, senza pensieri natalizi. E vogliamo chiudere il girone di andata con un bilancio significativo. A proposito di statistiche, in questi giorni siamo stati sommersi da numeri… Ma conta l’attenzione alla partita, la Roma è attardata ma ha giocatori di valore. La classifica è corta e dobbiamo solo guardare partita per partita e poi pensare a quella successiva”.

Molte squadre sono alle prese col problema infortuni: “E noi ci siamo passati pesantemente, difficile spiegare un fenomeno che ha toccato tutti quanti. Noi siamo usciti dall’emergenza, speriamo in futuro di avere indicazioni migliori su questo problema”.

Si parla di Roma e si parla sempre molto di Mourinho: “Grande allenatore, ha portato entusiasmo e sono convinto che migliorerà la squadra. È umano anche lui…”.

Gosens? E il vostro prossimo avversario in Europa League? “Speriamo di recuperare presto anche Robin, c’è stato un momento che sembrava rientrasse… L’Olympiacos è una bella squadra, dovremo fare molto bene per superare il turno”.

Dove può migliorare ancora l’Atalanta? “A migliorare non si finisce mai. La squadra si è compattata molto durante le emergenze. Ma abbiamo una bella testa e se vinci così l’autostima cresce”.

La forza della Roma dove sta? “Ha un reparto d’attacco che vale le migliori, Abraham e Zaniolo e altri ancora. Noi abbiamo lavorato bene questa settimana che mi sembrava lunghissima senza impegni di mercoledì…”.

Che cosa vorrebbe chiedere a Babbo Natale? “Intanto una bella letterina per domani e poi martedì. Ma già domani è una bella richiesta”.

La Roma arriva con un bel carico di ex: “Sono apprezzati, a Roma sono contenti, Brian Cristante è molto duttile, è un leader, e dovremo stare attenti ai calci piazzati. Ibanez quando è stato ceduto era forse giusto che andasse a giocare, rimane un ragazzo molto positivo sul quale si credeva. Ma in difesa allora eravamo a posto. Per me la Roma è un’ottima squadra e dobbiamo avere molto rispetto della Roma, dovremo essere molto bravi, però il nostro ambiente spinge molto e anche l’autostima è molto alta”.

Muriel? “Era partito benissimo poi ha avuto quell’infortunio che gli ha fatto perdere condizione e ora è tornato come l’anno scorso, per noi è fondamentale. E appena siamo stati più pericolosi in attacco abbiamo cominciato a vincere”.

Vi definiscono l’anti Inter… “Lo dicono gli altri, il nostro percorso è più semplice: dobbiamo cercare di vincere la prossima partita, non è un modo per nasconderci. Vi assicuro che è così”.

Miranchuk? È un doppione di Ilicic e Malinovskyi? “È un dato di fatto, lui, Ilicic e Malinoskyi prediligono giocare in quella zona, certo che ogni giocatore va messo in condizione di esprimersi meglio. Poi c’è De Roon che fa anche il portiere… insomma, qualcuno si adatta anche a cambiare”.

Zapata sempre più decisivo come lo era Milito nel suo Genoa? “Zapata è straordinario fin dall’inizio, con la sua condizione fisica è ulteriormente cresciuto, anche come personalità. Abbiamo mandato 14 giocatori in gol? Presto ne manderemo di più…”.

Sorride Gasperini. Alla fine i cronisti gli regalano un panettone con una dedica in versi e Gasp sorride compiaciuto:” Grazie davvero, è un grande regalo per un allenatore poter mangiare il panettone! “.

© Riproduzione riservata

