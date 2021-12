Divanitalia, dal 1996 il negozio di Giovanni Perini, riferimento per il confort per la città di Bergamo - BergamoNews

Da 25 anni,Divanitalia viene scelta dai bergamaschi che desiderano acquistare divani, poltrone e complementi d’arredo per il soggiorno confortevoli e belli esteticamente. Giovanni Perini è conosciuto sul territorio per la sua estrema attenzione ai dettagli e alle esigenze dei suoi clienti che volgono in un unico obiettivo: rendere la quotidianità un momento di puro relax.

Ciò che rende unica questa azienda alle porte di Bergamo, è la passione e l’amore che ogni giorno pone nei confronti della propria clientela, creando per loro solo prodotti 100% italiani, interamente realizzati a mano, per un comfort imbattibile. Tutti questi fattori rendono Divanitalia un punto di riferimento per i divani Bergamo.

All’interno dello showroom Divanitalia è facile è lasciarsi travolgere dalla magia dei divani e delle poltrone, dove ogni prodotto è realizzato studiando attentamente le diverse esigenze di ogni cliente. Coloro che entrano nel mondo Divanitalia trovano una gamma vasta di divani e poltrone, dai divani moderni a quelli più tradizionali,ma anche diversi modelli di tappeti, pouf e tavolini, per un arredo completo a 360° in perfetto stile italiano.

Ogni elemento è realizzato nel rispetto del vero made in Italy, con materiali di altissima qualità e con una particolare attenzione ai dettagli. Divanitalia ha cuore le preferenze dei suoi clienti, per questo motivo mette a disposizione un’ampia gamma di prodotti, non solo in tessuto, ma anche in pelle, microfibra e altri materiali, così da proporre una linea completa di divani letto di varie misure.

Il modello Di-Salirò ad esempio, nella versione color carta da zucchero, è disponibile in diverse proposte: poltrona, due posti, tre posti, componibile e relax, per una versione ancora più confortevole.Per non parlare della gamma in vera pelle pensata per coloro che amano dare quel tocco di moderno al soggiorno, ma che non rinuncerebbero in nessun modo alla praticità e al comfort nella vita di tutti i giorni.

La qualità di Divanitalia, però, non finisce qui: l’azienda infatti si impegna anche a offrire servizi cuciti su misura per ogni cliente.

– Grazie ai consulenti d’arredo a domicilio sarà più semplice scegliere il modello più adatto.

– Garantisce il ritiro a domicilio di poltrone e divani usati per far posto alla qualità di Divanitalia.

– Assicura finanziamenti personalizzati.

– La garanzia per alcuni prodotti è estesa a ben 15 anni dopo l’acquisto.

Scegliere di acquistare da Divanitalia apre le porte non solo al lusso della comodità nella vita di tutti i giorni, ma anche di usufruire di quei servizi che solo una grande azienda può garantire ai propri clienti.

Se sei alla ricerca di un negozio che si occupi della vendita divani Bergamo ti consigliamo di visitare lo showroom di Divanitalia in via Carnovali 100/A. Puoi anche dare un’occhiata al catalogo di prodotti sul loro sito internet ( sviluppato da Valeo.it ) e contattare i negozio il numero 035330458o scrivendo un’email all’indirizzo bergamo@divanitalia.it

