Covid, Lombardia a rischio zona gialla tra Natale e Capodanno - BergamoNews

Nelle regioni del nord Italia peggiora la situazione dei contagi e nella settimana tra Natale e Capodanno diverse di loro, tra cui la Lombardia, potrebbero finire in zona gialla. Dopo l’ordinanza che manda in giallo il Veneto, la Liguria, le Marche e la provincia di Trento, ora si monitora la curva epidemiologica e il numero di ricoverati negli ospedali nelle altre zone.

Si passa in fascia gialla con 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti e un’occupazione dei posti letto in terapia intensiva pari al 10% e in area medica pari al 15%. Si va in zona arancione quando si ha tra i 150 e i 250 casi ogni 100mila abitanti, l’occupazione in terapia intensiva oltre il 20% e in area medica oltre il 30%. e il 40% e quella di Natale.

Attualmente la nostra regione ha due parametri negativi con 171, 3 nuovi casi e l’area medica al 13,6% ma le terapie intensive sono all’8,9% quindi sotto la soglia critica.

Il Lazio rischia con 179,8 casi, l’area medica occupata al 12,1% ma le terapie intensiva vicine al limite visto che l’ultoimo dato era 9,6%. Anche l’Emilia Romagna: 241 casi, 10% in terapia intensiva, 10,7% in area medica.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!