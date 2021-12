Cinque casi di variante Omicron nella provincia di Bergamo, tre persone collegate tra loro - BergamoNews

Bergamo. Cinque casi di variante Omicron nella provincia di Bergamo.

Lo comunica l’Ats di Bergamo. Tre persone sono collegate tra loro, mentre le altre due non hanno collegamenti né tra loro né con le prime tre. Tutti i cinque casi avevano da tempo completato il ciclo vaccinale ma non avevano ancora ricevuto la dose booster.

Tutti i cinque casi sono stati messi in isolamento obbligatorio già dal momento in cui hanno effettuato il tampone antigenico; hanno tutti sintomi lievi, sono in buone condizioni e stanno effettuando la quarantena presso il loro domicilio. I loro contatti stretti sono in isolamento e sottoposti agli accertamenti del caso.

