Boltiere: ultimo consiglio comunale per il 2021 - BergamoNews

Boltiere. Si è tenuto mercoledì 15 dicembre alle ore 20.00 l’ultimo Consiglio Comunale per l’anno 2021 del Comune di Boltiere. Sette i punti all’ordine del giorno, tra i quali un’ ultima variazione di alcuni capitoli del bilancio 2021. Variazioni, come spiegato dal Consigliere Lena, durante la seduta,riguardanti piccole modifiche ad alcune voci di spesa, necessarie per le chiusure di fine anno.

Il consiglio ha poi confermato le partecipazioni del comune alle società Uniacque e Servizi Comunali, che come gli scorsi anni erogano servizi all’interno del territorio comunale e, quindi, non hanno avuto modifiche alcune. Lo stesso vale per il punto all’ordine del giorno riguardante l’esercizio delle attività di protezione civile, anche qui non ci sono particolari modifiche rispetto agli anni scorsi. In questo punto, il Sindaco Osvaldo Palazzini ha voluto sottolineare la bontà delle azioni effettuate dalla Protezione Civile e la loro forte tempestività.

L’Assessore Cinzia Begnardi ha poi trattato la nuova convenzione con la Parrocchia San Giorgio Martire di Boltiere per la gestione della scuola dell’infanzia “Angelo e Agnese Testa”. La nuova convenzione che coprirà l’anno scolastico 2022-2023 prevede una quota comunale in riduzione delle rette di frequentazione pari a 30 €/mensili per bambino frequentante, maggiorati a 60 € per ogni fratello. È stato poi previsto un contributo di 20.000 €. Così facendo, l’amministrazione, insieme al contributo della parrocchia, ha garantito che la quota a carico delle famiglie per il prossimo anno scolastico rimarrà invariata.

Infine, il consiglio ha approvato la variazione al regolamento della Consulta delle Associazioni. Il presidente verrà ora nominato dal Sindaco, garantendo così il coordinamento tra attività delle associazioni e dell’amministrazione comunale.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE

