Allo stadio per Atalanta-Roma il senatore francese Todeschini, bergamasco d'origine - BergamoNews

Nel pubblico che sabato 18 dicembre si recherà allo stadio per seguire Atalanta-Roma ci sarà uno spettatore di rilievo: il senatore della Repubblica di Francia, Jean-Marc Todeschini, che ha radici bergamasche, precisamente valdimagnine. I suoi genitori e nonni erano infatti di Valsecca, un Comune che nel febbraio 2014 si è aggregato a Sant’Omobono Terme.

Il senatore sarà accompagnato dal fratello Mario (insieme nella foto qui sotto) e da un nipote di quest’ultimo, Enzo. Tutti seguono con passione via Sky le imprese dell’Atalanta: e stavolta hanno deciso di affrontare la lunga trasferta in auto per vivere le emozioni di una partita di cartello. “Da tempo avevo promesso a mio nipote di portarlo una volta a vedere l’Atalanta – dice Mario – e questa è una bella occasione per un confronto di alto livello tecnico e agonistico e per una rimpatriata affettiva”.

A tenere i collegamenti con i fratelli Todeschini è l’ex-presidente della Provincia, Valerio Bettoni, che ha stretto un legame di amicizia dai tempi degli storici quattro raduni degli emigranti ed emigrati bergamaschi, dal 2003 al 2009. Bettoni, che proviene a sua volta da una famiglia di emigranti, giunti fino nelle lontane miniere per l’estrazione dell’oro a Bangalore, in India, ha sempre attribuito grande e significativa importanza al “valore che costituiscono i bergamaschi presenti in tutti i continenti come ambasciatori dell’italianità, con qualità e meriti universalmente riconosciuti per impegno, dedizione e affidabilità”. E sarà proprio lui ad accompagnare i Todeschini sia allo stadio sia domenica a Sant’Omobono Terme, dove nel 2015 il senatore diede lustro e prestigio con la sua presenza al primo raduno degli emigranti valdimagnini.

Quella di Mario e Jean-Marc Todeschini – dai nonni ai genitori – e di innumerevoli famiglie della valle e di tutta la provincia bergamasca e non solo, nel Novecento, è l’odissea degli “sconosciuti senza gloria”. Un dato indicativo: Valsecca è un paese che in tempi passati, su 420 abitanti, è arrivato ad averne all’estero più di 300.

Antonio, il padre di Mario e Jean-Marc fece la sua prima valigia nel 1928 a dieci anni, in un’officina svizzera, poi da questa in una francese, a Donmartin, vicino a Pontarlier, e dopo la seconda guerra mondiale a Herserange (Meurthe-et-Moselle). La mamma, Domenica Vanoli, era nata in Francia da genitori di Valsecca (Antonio Vanoli e Carlotta Bugada).

Le nozze di Antonio e Domenica avvennero nel 1947: due anni dopo nacque Mario e nel 1952 Jean-Marc; il primo, meccanico specializzato, il secondo docente e ispettore dell’Educazione nazionale. Poi, la scelta di fare politica. Gradino dopo gradino, con la caparbietà bergamasca, Jean-Marc è diventato senatore e per 3 anni ministro durante la presidenza di François Hollande – premier Manuel Valls – titolare degli Anciens Combattants transalpini, strettamente collegati al Ministero della Difesa. È stato un incarico gravoso anche per il passato di potenza coloniale della Francia, dall’Asia all’Africa. In tale veste ha dovuto fare il ministro globetrotter per occuparsi delle nuove generazioni di ex-militari con il carico di prestazioni sociali che ne discende, dall’assistenza sanitaria alle pensioni per i superstiti e i loro congiunti.

Al presente, il senatore è vice presidente della Commissione affari esteri della difesa francese e nel giugno/luglio scorsi è stato in diverse capitali, e tra queste Roma e Washington come membro della delegazione francese all’Assemblea parlamentare della NATO.

“Ho davanti altri due anni di intenso lavoro a Parigi, con numerosi spostamenti sia per rappresentanza politico-istituzionale sia per impegni di partito. Poi però, a 71 anni chiuderò questo lungo percorso che mi ha dato molto sul piano umano, soprattutto quando la politica era incontrare la gente nella quotidianità, sentire da donne e uomini i loro problemi più pressanti, darsi da fare per cercare una soluzione. Era una politica che nasceva e cresceva sul territorio. Avverto che si è perso molto della carica di tensione per la dignità e il rispetto delle persone, per il miglioramento della loro condizione”.

Il Presidente Mitterrand gli ha insegnato un valore che porta come impronta della sua azione: un giorno gli confidò che “avrebbe voluto asciugare gli occhi di chi è stanco di attendere e di sperare”. E questo è il programma di umanità che il senatore Jean-Marc Todeschini ha sempre posto in cima alle sue priorità.

