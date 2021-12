A Bergamo più di un quinto della popolazione già coperto con la terza dose - I dati Comune per Comune - BergamoNews

Bergamo. Un quinto della popolazione bergamasca ha già ricevuto la dose booster del vaccino anti-Covid: negli ultimi sette giorni (da giovedì a giovedì) negli hub provinciali ne sono state somministrate in media oltre 9.100 al giorno, per un totale complessivo di 63.778.

Dalle poco più di 170.000 che si contavano lo scorso 9 dicembre si è dunque passati a 233.866 somministrazioni complessive, pari al 21,26% della popolazione residente.

Così come osservato nella prima fase della campagna vaccinale, i Comuni che insistono sul confine Est della provincia sono quelli più avanti nella vaccinazione: in un'ottica di ottimizzazione delle dosi a disposizione, nel febbraio 2021 il responsabile regionale Guido Bertolaso decise di concentrare le somministrazioni nei territori confinanti con la provincia di Brescia, in quel momento la più colpita dalla terza ondata, per evitare che quel rapido e verticale incremento di casi potesse sconfinare in modo importante anche in Bergamasca.

Ad eccezione di Oltressenda Alta, dove il 35,62% della popolazione si è già sottoposta alla terza dose, tutti i Comuni con le percentuali più alte sono infatti localizzati tra la Bassa orientale e il Sebino.

La mappa coi dati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o cerca il Comune nel menù a tendina per scoprire i dati della terza dose e la percentuale in relazione alla popolazione residente. I Comuni con un azzurro più intenso hanno vaccinato una percentuale più alta di persone con la dose booster.

