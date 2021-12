Un amore sotto l'albero, 60 sul 2 o Caduta libera? La tv del 16 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 16 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un professore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Rousseau” e “Nietzsche”.

Nel primo, Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con Simone. La scuola è inagibile dopo la festa e Dante porta la classe al Colosseo per spiegare Rousseau: la scelta di infrangere la legge organizzando la festa è un atto di libertà o di anarchia?

Nel secondo, Manuel si confida con il prof, ammettendo di aver lavorato per Sbarra e che ora è Simone ad essere nei guai visto che Sbarra gli ha affidato l’incarico di bruciare una libreria. Dante è sconvolto e si confida con Anita, nella quale vede un’anima sempre più affine. Un evento tragico che coinvolge Simone porta Dante a rivivere il dramma che gli ha segnato la vita…

Su RaiDue alle 21.20 verrà proposta la visione di “60 sul 2”. Raidue celebra il suo 60° compleanno riproponendo frammenti delle trasmissioni che ne hanno fatto la storia, alternati a testimonianze e racconti dei protagonisti, intervallati dai lanci dell’ironica conduttrice Emanuela Fanelli. Condotto da Emanuela Fanelli.

Su Canale5 alle 21.20 prenderà il via “Caduta libera – Campionissimi”. Il game show condotto da Gerry Scotti torna in prime time con quattro appuntamenti speciali. Ogni puntata, vedrà sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni di “Caduta libera”. A sfidarlo, ci saranno altri 8 campioni del passato e 2 personaggi famosi. I vincitori delle prime 3 puntate saranno presenti tra gli sfidanti del quarto e ultimo appuntamento, in onda il giorno dell’Epifania, che eleggerà il “Campionissimo 2021 di Caduta Libera”. Nel corso delle prime serate non mancheranno momenti di intrattenimento, musicali e comici, con tanti ospiti. A dare il via alla sfida, nella prima puntata, tornerà sulla botola centrale, Nicolò Scalfi, il Campione dei record, che con 727.000 euro vinti e 88 presenze, detiene il record del montepremi più alto e del maggior numero di presenze nella storia del game show.

Su Italia1 alle 21 verrà trasmessa la partita di calcio fra Sampdoria e Torino, valida per i sedicesimi di Coppa Italia.

Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Dritto e rovescio – Autunno“, condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Non ci resta che vincere”; su Rai4 alle 21.20 “City of Crime”; su La5 alle 21.05 “Un amore sotto l’albero”; su Iris alle 20.55 “Payback – La rivincita di Porter” e su Italia2 alle 21.10 “The Banana Splits movie”.

Spazio alla danza su Rai5 alle 21.15 con lo spettacolo “Sull’essere angeli – Pagliacci”. Dal Teatro Carlo Felice di Genova il dittico Sull’essere angeli di Francesco Filidei con la coreografia di Virgilio Sieni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con la regia di Cristian Taraborrelli. Orchestra Coro Coro di Voci bianche e tecnici del Teatro Carlo Felice direttore Andriy Yurkevych. Regia tv Claudia De Toma.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 “Donne nella storia – Mata Hari, la spia più seducente”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

