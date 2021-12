Scuola Estetica Operativa lancia “Regala e Regalati formazione” - BergamoNews

Scuola Estetica Operativa nasce nel 2016 ed è oggi un punto di riferimento per tutte le estetiste che desiderano allargare le proprie conoscenze e competenze in ambito professionale. La scuola si trova a Bollate, alle porte di Milano, e offre corsi di alta formazione tenuti da Medici dermatologici e Professionisti del settore dermoestetico.

Si tratta di una formazione unica nel suo genere che offre all’estetista nozioni chiare, mirate e strumenti concreti che permettono all’estetista di diventare una professionista di dermocosmesi. Scuola Estetica Operativa propone “virtualclass” e workshop pratici di altissima qualità, capaci di trasmettere immediatamente i concetti appresi.

Di recente, la Scuola ha deciso di lanciare le Gift Card “Regala formazione”per dare la possibilità, a chiunque lo desideri, di fare un regalo originale a un’amica estetista in possesso di diploma e che abbia compiuto 18 anni. È infatti possibile regalare un corso formazione estetista grazie a Carte Regalo disponibili nei tagli da 50€, 100€, 150€ e 200€ che si possono acquistare direttamente sul sito della scuola e che possono essere personalizzate con un messaggio di affetto e inviate digitalmente alla propria persona del cuore.

Sono molteplici i motivi per regalare un corso estetica online o in presenza. Si può scegliere di premiare una dipendente o una collaboratrice di un centro estetico, benessere o medi-spa, o per far conoscere la qualità dei corsi di alta formazione offerti dalla Scuola, oppure semplicemente per fare un regalo originale e di effetto a un’amica estetista.

Quali corsi offre Scuola Estetica Operativa?

I corsi di alta formazione proposti dalla Scuola di Bollate permettono all’estetista di investire sulla sua formazione,così da essere più competente e preparata nel mercato del lavoro. Le professioni dell’estetista, infatti, sono tantissime e sono numerosi i campi sui quali l’interessata può specializzarsi. Ogni anno Scuola Estetica Operativa propone un calendario corsi sempre al passo con le tecniche moderne, tra cui i seguenti.

– Corsi di alta formazione per estetiste tenuti online che includono corsi teorici di medicina per estetiste, di primo e di secondo livello, e un corso teorico-pratico di anatomia applicata per estetiste.

– Corsi di specializzazione per estetiste. Anche questi corsi sono tenuti online ed è possibile scegliere tra il corso cosmetologia online e il corso di gestione di un istituto estetico.

– Corsi di manualità estetiche tenuti in presenza, tra cui il corso di massaggio al viso corpo e schiena, il corso di massaggio Mio-Thay e il corso di massaggio connettivale.

Se desideri regalare una Gift Card puoi visitare la pagina dedicata sul sito di Scuola Estetica Operativa ( sviluppato da Valeo.it ). Se, invece, desideri ricevere maggiori informazioni su corsi puoi contattare la Scuola compilando il modulo presente sul sito internet, oppure contattando il numero 378 3026260, anche attraverso un messaggio su Whatsapp o tramite e-mail a formazione@scuolaesteticaoperativa.it

