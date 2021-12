Prodotti farmaceutici, cibo e accessori: La Zootecnica Group, tutto per gli animali - BergamoNews

Nato negli anni 70 su iniziativa del dottor Mario Rebasti, titolare dell’omonima farmacia di Verrua Po (Pavia), La Zootecnica Group ricopre oggi un ruolo di primo piano nel campo della fornitura di prodotti farmaceutici veterinari e di alimenti e accessori per animali da compagnia.

Grazie a una evoluzione costante, da piccola realtà familiare si è trasformato ben presto in società, oggi gestita dai fratelli Fulvio e Roberto Rebasti, entrambi farmacisti, che nel ruolo rispettivamente di presidente del Consiglio Amministrativo e rappresentante legale e direttore generale, guidano un gruppo di oltre 100 dipendenti distribuiti su 11 filiali tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Grazie all’acquisizione di varie realtà operanti nei settori zootecnico-veterinario e veterinario, la società tratta due distinte aree di business che dal 2011 vengono identificate da altrettanti marchi distinti: “La Zootecnica” per gli alimenti, prodotti farmaceutici veterinari per animali da reddito e da compagnia dedicati al canale B2B e “Amici Pet&Co” per gli alimenti e accessori per animali da compagnia veicolati nel canale B2C.

Ed è proprio questa capacità di rivolgersi a diverse tipologie di clienti uno dei principali fattori di successo dell’azienda, che vanta anche 9.468 referenze Food.

La Zootecnica Group Spa che conosciamo oggi è frutto di diverse trasformazioni completate negli anni: di particolare rilevanza, nel dettaglio, il riconoscimento nel 1992 come grossista autorizzato alla vendita di medicinali veterinari ai diversi operatori del settore e l’acquisizione, nel 2000, della Farmagricola di Milano.

Tra il 2005 e il 2010 l’ampliamento societario è velocissimo: grazie alle acquisizioni dei reparti veterinari della Farmacia Brambilla di Ossona (MI) e della Farmacia Tonani di Fiesco (CR), vengono inaugurate le filiali di Corbetta (MI) e di Fiesco, alle quali seguono quelle di Fidenza (PR) e Ghedi (BS).

E ancora: nel 2014 lo storico negozio di Stradella (PV) viene rinnovato e trasferito a Broni (PV), in un’area strategica sia dal punto di vista logistico sia dal punto di vista commerciale.

Il trasferimento permette la realizzazione di un format innovativo che affianca al reparto pet ed al corner equitazione una parafarmacia dedicata alla salute, alla bellezza e al benessere delle persone, ma dove sono disponibili anche farmaci veterinari ed integratori per per animali domestici e da allevamento e attrezzatura per la zootecnica e veterinaria, sotto il marchio “La Parafarmacia”.

Nel 2016 oltre alle filiali di Marostica (VI) e Voghera (PV) si registra la prima apertura in provincia di Bergamo, a Romano di Lombardia.

