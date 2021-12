Porta Sud, il consiglio regionale apre al co-finanziamento: "Passo importante, ora le risorse" - BergamoNews

Primo sì del Consiglio Regionale della Lombardia all’ordine del giorno relativo a Porta Sud, il progetto del nuovo polo intermodale di Bergamo che punta a connettere quattro sistemi di trasporto pubblico attraverso un’opera di riqualificazione senza precedenti in città.

A promuovere l’iniziativa Niccolò Carretta (Azione – Carlo Calenda), che dopo il successo in Aula commenta soddisfatto: “Durante le sedute di Bilancio, anche se dall’opposizione, cerco sempre il dialogo con gli attori in campo per provare a fare gli interessi del territorio di Bergamo, che cerco di rappresentare. L’apertura al co-finanziamento di Porta Sud a Bergamo supera ogni colore politico: grazie ai finanziamenti certi del PNRR di Draghi e, da oggi, grazie alla presa di posizione assunta da Regione Lombardia facciamo un passo politico in avanti notevole per il raggiungimento di un obiettivo ambizioso che rivoluzionerà in meglio il modo di vivere la città. Ora, auspico che la Giunta metta a terra l’impegno assunto e stanzi presto nuove risorse per la co-progettazione. Ci tengo a ringraziare, per questo, l’Assessore Claudia Terzi, per i preziosi scambi e per aver da subito garantito disponibilità su questo tema cruciale e così importante per le infrastrutture del nostro territorio”.

Una presa di posizione che è stata accolta con grande favore, ovviamente, anche dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori: “Il pronunciamento del Consiglio regionale a favore della partecipazione di Regione Lombardia al finanziamento del nuovo Polo intermodale di Bergamo, primo ed essenziale passo della riqualificazione di Porta Sud, rappresenta un passaggio importante, a cui confido possano presto fare seguito impegni concreti. Ringrazio l’assessore Claudia Terzi che ha dimostrato di avere a cuore l’intervento e il consigliere Niccolò Carretta che ha promosso l’ordine del giorno votato dal Consiglio. La partecipazione della Regione andrà a sommarsi alle risorse assicurate dal Governo attraverso RFI grazie ai fondi PNRR (50 milioni di euro), all’impegno finanziario del Comune di Bergamo e della Provincia – anche qui per oltre 50 milioni di euro – e ad ingenti investimenti privati. È la dimostrazione dell’assoluto rilievo del progetto, destinato a trasformare la mobilità del nostro territorio e a dare il via alla riqualificazione della più grande area dismessa della città, e del valore della cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, capaci per il territorio di superare le divisioni politiche”.

