Opere pubbliche, dalla Regione 27,5 milioni di euro per interventi in provincia di Bergamo - BergamoNews

Approvati gli ordini del giorno, in sede di discussione del Bilancio 2022 – 2024 di Regione Lombardia, a firma di Roberto Anelli, capogruppo Lega al Consiglio regionale della Lombardia, Giovanni Malanchini, Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza, Alex Galizzi e Monica Mazzoleni, Consiglieri regionali, e Claudia Maria Terzi, assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile.

IMPEGNO ECONOMICO RILEVANTE – “Un impegno finanziario di 27,5 milioni di euro – affermano gli esponenti regionali della Lega – che dimostra ancora una volta la grande attenzione di Regione Lombardia per il territorio bergamasco. Si tratta di risorse fondamentali che permetteranno la realizzazione di opere attese dai cittadini e dagli Enti Locali”.

“Fra le decine di interventi che saranno finanziati da Regione – continuano i rappresentanti del Carroccio – è opportuno evidenziare la costruzione del nuovo ponte sulla Strada Statale 631 con un finanziamento di 3.500.000 euro al Comune di Ponte Nossa. L’infrastruttura servirà da nuovo collegamento con un’area produttiva molto importante per la Valseriana dando così una risposta concreta alle richieste pervenuteci dagli industriali e dal Sindaco di Ponte Nossa.

Va poi sottolineato lo stanziamento di 2.500.000 euro al Comune di Credaro che serviranno per la realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco, fondamentale per tutta la zona dell’Alto Sebino.

Molti degli ordini del giorno del gruppo Lega sono stati firmati da consiglieri di maggioranza di altre forze politiche, a conferma della rilevanza delle nostre proposte”.

I FINANZIAMENTI PER LA BERGAMASCA – Ecco tutti i finanziamenti compresi negli ordini del giorno presentati dal gruppo della Lega in Consiglio Regionale e approvati oggi dall’aula:

– 280 mila euro al comune di Antegnate per la realizzazione della pista ciclopedonale Antegnate – Barbata lungo la SP 11;

– 265 mila euro al comune di Costa Serina per la realizzazione di lavori di regimentazione idraulica per la mitigazione del dissesto idrogeologico in frazione Ascensione;

– 250 mila euro al comune di Brembate di Sopra la realizzazione del parcheggio comunale in piazza Papa Giovanni Paolo II per l’importo di euro 250.000,00;

– 100 mila euro al comune di Gandosso per la realizzazione di un invaso di laminazione in via Celtica;

– 100 mila euro al comune di Carobbio degli Angeli per la realizzazione della pista ciclabile;

– 360 mila euro al comune di Cenate Sotto per la manutenzione straordinaria stradale in via Bernardo;

– 220 mila euro al comune di Chiuduno per la manutenzione straordinaria stradale e la realizzazione di una ciclabile in via Finazzi;

– 335 mila euro al comune di Gorlago per la manutenzione straordinaria in via Facchinetti;

– 316 mila euro al comune di Isso per la realizzazione della pista ciclabile per Covo;

– 250 mila al comune di Pedrengo la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra SP67-SP69 e Viale Kennedy;

– 330 mila euro al comune di Pognano per la realizzazione della pista ciclabile verso il comune di Spirano;

– 48 mila euro al comune di Spinone al Lago di manutenzione straordinaria per la tutela e il risanamento delle acque lacustri;

– 210 mila euro al comune di San Paolo d’Argon per la manutenzione straordinaria della viabilità in via Cavallina e via del Caravaggio;

– 160 mila euro al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII per la manutenzione straordinaria della via Bedeschi;

– 225 mila euro al comune di Telgate per la manutenzione straordinaria dei parchi in via Cavour e in via Verdi;

– 60 mila euro al comune di Ubiale Clanezzo per la manutenzione straordinaria della passerella ciclabile;

– 150 mila euro al comune di Valleve per la manutenzione straordinaria della viabilità carrabile e pedonale del centro abitato;

– 250 mila euro al comune di San Pellegrino Terme per la manutenzione straordinaria dell’immobile comunale “ex Stazione Ferroviaria”;

– 185 mila euro al comune di Villa d’Almé per la realizzazione di un ponte sospeso pedonale;

– 100 mila euro al comune di Serina per la manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto di copertura dei padiglioni Centrale – Nord/Est e Nord del Monastero di SS. Trinità sito in via Palma il Vecchio;

– 335 mila euro al comune di Sorisole per la realizzazione di un nuovo percorso ciclistico pedonale tratto da via Santo Carminati a via dei Roccoli;

– 20 mila euro al comune di Alzano Lombardo per l’acquisto di macchinari per la difesa del suolo;

– 330 mila euro al comune di Bolgare per la realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via Pascoli, via Italia e via Aldo Moro;

– 200 mila euro al comune di Clusone per l’intervento di manutenzione straordinaria del Museo Arte Tempo;

– 800 mila euro alla Comunità Montana Val Seriana per gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio sentieristico bergamasco, delle piste ciclabili e di un ponte;

– 330 mila euro al comune di Gorno per l’intervento di manutenzione straordinaria di un ponte;

– 350 mila euro al comune di Martinengo per l’intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Giovanni XXIII;

– 260 mila euro al comune di Oltre il Colle per l’intervento di manutenzione straordinaria a causa dell’evento franoso in via Capriana;

– 1,2 milioni di euro al comune di Trescore Balneario per l’intervento di manutenzione straordinaria del centro urbano;

– 220 mila euro al comune di Palazzago per l’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio comunale “Villa Gazzi”;

– 254 mila euro al comune di Rovetta per la manutenzione straordinaria con acquisto attrezzature del Parco Pubblico;

– 130 mila euro al comune di San Giovanni Bianco per l’intervento di manutenzione straordinaria raccolta acque bianche in frazione Briole;

– 330 mila euro al comune di Schilpario per la realizzazione di magazzini comunali e per l’acquisto comprensivo di terreni e parcheggi;

– 350 mila euro al comune di Algua per la manutenzione straordinaria del paesaggio presso l’oasi tra Costa Serina e Algua;

– 138 mila euro al comune di Azzone per la manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) del Giovetto;

– 30 mila euro al comune di Caravaggio per la manutenzione straordinaria del parco pubblico;

– 450 mila euro al comune di Endine Gaiano per la realizzazione del nuovo Centro Polifunzionale di Protezione Civile;

– 4,8 milioni di euro al comune di Fuipiano per la manutenzione straordinaria del collegamento intervallivo Valle Imagna, Val Taleggio e Valsassina;

– 470 mila euro al comune di Grassobbio per l’intervento di manutenzione straordinaria del campo sportivo con omologazione FIGC;

– 110 mila euro al comune di Gromo per il completamento della realizzazione dello skatepark;

– 520 mila euro al comune di Mozzo per l’intervento di rifacimento del ponte carrabile;

– 390 mila euro al comune di Palosco per l’intervento di manutenzione straordinaria di via Palazzolo;

– 30 mila euro al comune di Ranica per l’intervento di manutenzione straordinaria del parco pubblico;

– 30 mila euro al comune di Rovetta per l’intervento di manutenzione straordinaria del parco pubblico;

– 20 mila euro al comune di San Giovanni Bianco per la manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza;

– 30 mila euro al comune di Scanzorosciate per l’intervento di manutenzione straordinaria del parco inclusivo di Rosciate;

– 30 mila euro al comune di Stezzano per la manutenzione straordinaria della sala musica;

– 30 mila euro al comune di Villa d’Almè per la manutenzione straordinaria del parco pubblico;

– 150 mila euro al comune di Urgnano per la realizzazione della pista ciclopedonale Urgnano – Cologno al Serio;

– 200 mila euro al comune di Mozzanica per la realizzazione di una rotatoria sulla SP 591;

– 2,5 milioni di euro al comune di Credaro per la riqualificazione di edifici di proprietà comunale;

– 695 mila euro al comune di Fontanella per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

– 365 mila euro al comune di Lallio per la realizzazione e messa in sicurezza della pista ciclabile in via 1° Maggio;

– 1,9 milioni di euro al comune di Lovere per un intervento di recupero funzionale e messa in sicurezza dell’immobile “ex carceri”;

– 95 mila euro al comune di Osio Sopra per una pista ciclopedonale di collegamento tra Osio Sopra e il comune limitrofo tramite via Tiraboschi;

– 3,5 milioni di euro al comune di Ponte Nossa per la costruzione del nuovo ponte di collegamento della SS 631 all’area produttiva;

– 1 milione di euro al comune di Ponte San Pietro per la realizzazione di un parco ricreativo agricolo naturalistico nell’area denominata “isolotto”;

– 100 mila euro al comune di Sant’Omobono Terme per la realizzazione della nuova strada di collegamento tra la frazione Mazzoleni e Selino basso;

– 60 mila euro per il Parco dei Colli di Bergamo ad integrazione del finanziamento già erogato per la sistemazione della passerella pedonale sul fiume Brembo tra i comuni di Osio Sopra e Filago;

– 536 mila euro alla Provincia di Bergamo per il centro di aggregazione e inclusione di Bergamo.

