Nuovo corso IFTS dedicato al Tecnico meccatronico dei veicoli e trasporti sostenibili - BergamoNews

ABF Trescore propone il nuovo corso IFTS dedicato alla meccatronica.

L’obiettivo generale del corso è quello di formare un professionista preparato specificatamente per il settore della manutenzione, riparazione, installazione, assistenza tecnica e consulenza per l’ambito delle nuove tecnologie meccatroniche legate al settore dell’automotive e dei veicoli con motori ed impianti ecosostenibili.

E’ organizzato in lezioni teoriche e pratiche e l’inizio è previsto per inizio 2022, per una durata compresa tra i 6 e gli 8 mesi. Nello specifico sono previste 900 ore di cui 450 da realizzare in aula e/o in laboratorio presso ABF e 450 direttamente in azienda.

Per meglio rispondere alle esigenze concrete del mercato del lavoro, le lezioni vengono tenute da docenti e da qualificati esperti di settore.

I moduli formativi affrontati dal corso sono: Economia e organizzazione aziendale; Comunicazione in ambito lavorativo (lingua italiana e lingua inglese); Matematica applicata e statistica; Diagnosi e assistenza; Sistemi elettrici e ibridi; Sistemi gpl e a metano; Tecniche di revamping e retrofitting; Sistemi adas.

Chi può accedere al corso

Possono accedere al corso IFTS soggetti, residenti o domiciliati in Lombardia, fino a 29 anni alla data di avvio del percorso in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale di Tecnico (IeFP) oppure ammissione al quinto anno dei percorsi liceali.

Corso IFTS: un percorso formativo tecnico

Si tratta di percorsi formativi della durata di un anno, molto pratici perché lasciano ampio spazio ai laboratori e soprattutto offrono strumenti utili e concreti per rispondere alle richieste del mondo del lavoro poiché in linea con le richieste professionali delle aziende.

Gli IFTS sono corsi poco conosciuti, ma molto validi in termini di efficacia formativa ed occupazionale. Dall’ultima indagine risulta, infatti, che il tasso occupazione al termine della formazione è circa dell’83%.

La percentuale degli studenti dei corsi IFTS che trova lavoro entro un anno dal termine del percorso formativo è così alta, perché i percorsi vengono realizzati in collaborazione stretta con realtà lavorative del territorio che cercano personale qualificato.

Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore

Al superamento dell’esame finale, viene rilasciato il “Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore”, valido a livello nazionale e europeo.

In caso di interruzione del percorso formativo, potranno essere rilasciate attestazioni intermedie delle competenze acquisite.

Il conseguimento dell’attestato da parte di coloro che sono in possesso di Diploma di IV anno IeFP consente la successiva iscrizione a un percorso di Istruzione tecnica Superiore (ITS).

IFTS in apprendistato di primo livello

Si tratta di percorsi formativi gratuiti, finanziati da Regione Lombardia grazie al Fondo Sociale Europeo, che prevedono azioni di accompagnamento, consulenza e macthing per assunzione in azienda tramite contratto di apprendistato di primo livello o apprendistato art. 43.

Alle persone interessate vengono offerti un impiego e un contratto di lavoro e la possibilità di fare esperienza nel settore di interesse, alternando al lavoro momenti formativi tecnici e laboratoriali presso le strutture di ABF.

