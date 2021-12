Lo skyline di Torino sulle maglie dell’Atalanta per il Christmas Match - BergamoNews

Sarà che la Juve ha… ereditato il Villarreal in Champions per via dell’eliminazione dell’Atalanta e forse questo può anche avere mandato in confusione qualche stilista/disegnatore.

Però, scusate: ritrovare lo skyline della città di Torino sulla maglia nerazzurra (e meno male nerazzurra, come vuole la tradizione dei suoi colori), scelta dall’Atalanta per il Christmas Match fa un po’ strabuzzare gli occhi. E arrabbiare molti bergamaschi che sui social hanno chiesto a gran voce di cambiarla.

Quasi quasi (o qualcuno potrebbe dire anche per fortuna, a quel punto) allora tanto valeva mettere il simbolo scelto da Bergamo e Brescia come capitali della cultura. Uno sguardo nel futuro, piuttosto che una strizzata di occhi alla Signora, che pure è vecchia, per restare in tema torinese, o comunque alla capitale sabauda.

Tantomeno si sarà voluto fare un dispetto alla Roma, preferendo la Mole Antonelliana al Cupolone. Ma qui, evidentemente, siamo nel campo della fantascienza perché, a dir la verità, non ci sono spiegazioni logiche.

Il fatto è che la maglia del Christmas Match, appuntamento giunto alla 12a edizione, sarà messa in vendita allo Store di viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo a partire da oggi, giovedì 16 dicembre, come fa sapere il sito ufficiale dell’Atalanta. Maglie che andranno poi all’asta benefica per l’Associazione Amici della Pediatria.

Meglio allora metterci gli autografi di giocatori, allenatore e di quanti stanno portando i colori nerazzurri sempre più in alto.

Noi, da queste parti, di alto conosciamo solo il profilo di Città Alta. Non è difficile, ormai l’hanno imparato a memoria anche in Inghilterra, in Spagna.

