"La magia del Natale" a Romano: gli eventi della settimana - BergamoNews

A Romano di Lombardia proseguono le iniziative in programma per “La magia del Natale”, ricco calendario di eventi a tema natalizio. Ecco gli appuntamenti in calendario dal 18 al 23 dicembre.

Sabato 18 alle 18 “La magia del Natale” in piazza don Sandro: Spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio “Christmas on Ice” con Marianna Torresani, Giulia Foresti, Edoardo Caputo, Andrea Fabbri ed Alessandro Fadini. Sarà possibile pattinare liberamente sino al 9 gennaio. Dalle 15 alle 19 nei giorni feriali, dalle 15 alle 22 nella giornata di sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 nei giorni festivi. E’ anche possibile partecipare a momenti di training informale con la pattinatrice Marianna Torresani (per informazioni ed iscrizioni contattare la Biblioteca Comunale telefonando al numero 0363 982344 oppure inviando una mail a biblioteca@comune.romano.bg.it).

Domenica 19 La magia del Natale in piazza don Sandro: Mercatino di Natale con gli hobbisti in collaborazione con gli esercenti di piazza don Sandro, castagne e vin brulè con il Gruppo Alpini di Romano. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, “Le Mascottes di Babbo Natale; pomeriggio in compagnia del Pirola Music Ranch. Sarà possibile pattinare liberamente sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio sino al 9 gennaio dalle ore 15 alle 19 nei giorni feriali, dalle 15 alle 22 nella giornata di sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 nei giorni festivi. E’ anche possibile partecipare a momenti di training informale con la pattinatrice Marianna Torresani (per informazioni ed iscrizioni contattare la Biblioteca Comunale telefonando al numero 0363 982344 oppure inviando una mail a biblioteca@comune.romano.bg.it

Giovedì 23 alle 21 concerto di Natale a cura del Corpo Civico Musicale GB. Rubini, presso l’auditorium “Caterina Merisi” in Via Belvedere. Per accedere all’evento è necessaria l’esibizione del Green Pass a partire dai 12 anni.

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

