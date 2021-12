Covid: a Bergamo altri 321 positivi, in Lombardia salgono a 10 i casi di variante Omicron - BergamoNews

Salgono a 10 i casi di variante Omicron in Lombardia. A confermarlo è la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, a margine di un sopralluogo nell’hub di FieraMilano City che nel pomeriggio ha iniziato le somministrazioni del vaccino anti-Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni.

A chi le chiedeva se fosse preoccupata per l’escalation di questo tipo di variante, Moratti ha risposto che “al momento abbiamo ancora pochi casi per vedere delle evidenze che indichino con sicurezza il livello di contagio e pericolosità della Omicron, per cui preferisco non esprimermi”.

I casi riscontrati sono “nove nella Città Metropolitana di Milano – ha detto – e uno a Brescia“. Nessuno in provincia di Bergamo, dunque. Dove secondo il bollettino di giovedì 16 dicembre sono 321 i nuovi positivi al Covid-19, 5.304 in Lombardia a fronte di 162.728 tamponi effettuati (il 3,2% del totale).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 162.728, totale complessivo: 22.461.656

– i nuovi casi positivi: 5.304

– in terapia intensiva: 146 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.185 (-4)

– i decessi, totale complessivo: 34.668 (+20)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.016 di cui 811 a Milano città;

Bergamo: 321;

Brescia: 533;

Como: 331;

Cremona: 168;

Lecco: 119;

Lodi: 131;

Mantova: 185;

Monza e Brianza: 391;

Pavia: 244;

Sondrio: 84;

Varese: 516.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!