Comici, spettacolo di sabbia e sensibilizzazione sulla donazione: è Palazzago Magic Christmas - BergamoNews

Palazzago. Prende il via domenica 19 dicembre alle 20.30 il ricco calendario di eventi organizzato dall’Amministrazione comunale di Palazzago per le prossime festività natalizie.

Una novità assoluta per il paese, che è stato possibile organizzare grazie al contributo di Regione Lombardia e all’impegno dei membri della neonata Commissione comunale Turismo ed Eventi, guidata dall’Assessore Barbara Bonomi.

In pochi giorni, con l’aiuto di un’agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi, si è riusciti a preparare un bellissimo calendario in cui figurano, oltre ad alcuni eventi storici, come il tradizionale concerto di Santo Stefano del Corpo Musicale G. Rossini o come il passaggio di Babbo Natale per tutte le vie del paese, organizzato dall’Associazione Riparte Palazzago per la vigilia di Natale, anche delle novità assolute.

Si parte infatti con lo spettacolo di sabbia e luci “Magie di Natale”, del Sand artist internazionale Mauro Masi, per proseguire con tanti pomeriggi e serate pensati soprattutto per i bambini e i ragazzi: spettacoli comici, teatrali e musicali per tutti i gusti, con ospiti di livello nazionale ed internazionale, come il Quartetto Effe, quartetto d’archi tutto al femminile che ha aperto la cerimonia di apertura dei Mondiali di sci alpino Cortina 2021.

Ci saranno personaggi televisivi come i comici Beppe Braida e Max Pieriboni, il Mago Linus e Andrea Fratellini, ventriloquo vincitore di Italia’s Got Talent.

Tra gli appuntamenti anche una serata comico/informativa con Andrea Midena e Gabriele Zanon, proposta dal gruppo Avis di Palazzago per sensibilizzare alla donazione di sangue e lo spettacolo teatrale “La Principessa Nebbia”, della compagnia Teatroallosso, che prevede il coinvolgimento attivo dei bambini che vi assisteranno.

Tutti questi eventi sono organizzati nell’area socio ricreativa di via Annunciata, sia per semplificare le pratiche burocratiche sia per evitare problemi di maltempo.

A Gromlongo si terrà anche, organizzata dalla Parrocchia, un’elevazione di musica sacra natalizia presso la Chiesa Parrocchiale, mercoledì 5 gennaio alle 21.

“Tutti gli appuntamenti della rassegna sono gratuiti e con obbligo di esibizione di super green pass – spiega il sindaco Andrea Bolognini – Ai bambini saranno riservate piccole sorprese. Ce n’è per tutti i gusti, contiamo in una bella risposta della cittadinanza!”.

