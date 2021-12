"Casi Covid in aumento anche tra il personale" e la Scuola Svizzera anticipa le vacanze di Natale - BergamoNews

Bergamo. La scuola Svizzera di San Colombano a Bergamo anticipa le vacanze di Natale.

La riduzione di personale a causa della positività al Covid o per gravi ragioni familiari, ha spinto il Cda della scuola a prendere questa decisione, voluta soprattutto per tutelare la salute dei bambini e di chi lavora all’interno dell’istituto.

Da giovedì 16 dicembre chi frequenta la materna, la primaria e la secondaria di primo grado non andrà più a scuola fino al prossimo 10 gennaio.

Questa settimana verrà attivata la didattica a distanza, mentre da lunedì 20 cominceranno le vacanze di Natale.

La comunicazione è arrivata alle famiglie degli alunni attraverso un’informativa.

Sarebbero diversi i casi di Covid registrati tra i docenti: lo stesso direttore, Jonathan Rosa, è risultato positivo, come lui stesso scrive.

“Attraversiamo un nuovo momento critico legato alla pandemia in corso. I dati sembrano suggerire che a farne le spese sia chi vive la quotidianità scolastica, dove sono in aumento i casi di positività al Virus Sars-Cov2. Non ne è esente nemmeno la Scuola Svizzera di Bergamo. A questo giro si sono ammalati anche alcuni insegnanti

e pure il sottoscritto e questo ha posto alcune complicazioni organizzative interne”, si legge nella comunicazione.

“Confermo che in questi giorni abbiamo avuto una drastica riduzione del personale – continua -. Questo è avvenuto per malattia, per precauzione (su indicazione medica) o, anche, per gravi ragioni familiari. Questo aumento delle assenze dello staff e le procedure articolate da attuare in caso di soggetti positivi o presunti tali stanno rendendo estremamente macchinosa e potenzialmente pericolosa la gestione in presenza della quotidianità scolastica. In questi giorni, siamo riusciti a garantire il servizio e mantenere gli standard di sicurezza”.

Da qui la necessità di un confronto con le autorità sanitarie, Ats in primis e, “ascoltata la preoccupazione legittima e crescente di famiglie e insegnanti, onde evitare che

si diffondano altri contagi, d’intesa con il CdA della scuola”, la decisione di sospendere le lezioni in presenza e anticipare di qualche giorno le vacanze di Natale.

“Certi di operare a tutela della salute di tutti, confido nella collaborazione e flessibilità di tutta la Comunità della Scuola Svizzera di Bergamo”, conclude l’informativa.

