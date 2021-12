Bergamo, l'energia elettrica aumenta del 15%, le scuole materne e primarie private del 6,6% - BergamoNews

Bergamo. L’energia elettrica ha subito un aumento di quasi il 15% nell’ultimo mese, secondo i dati forniti da Istat. Diminuiscono invece i costi dei trasporti e degli hotel: varrebbe quasi la pena andarsene in vacanza.

Nel mese di novembre, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), a Bergamo, si attesta a +0,4%. Il tasso tendenziale (la variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), sale a +3,5% rispetto a +2,9% del mese scorso.

Il costo dell’energia elettrica rappresenta l’aumento più consistente, con il 14,9%, il gasolio per il riscaldamento costa il 3,2% in più: complessivamente, la voce “Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e combustibili” registra l’1,8% in più rispetto al mese precedente.

Aumentano anche i costi relativi all’Istruzione, in particolare per le scuole materne e primarie private: + 6,6%.

Sul fronte degli alimentari aumenta dell’1,3% il pane e i cereali, dello 0,5% il latte, i formaggi e le uova, del 2% gli oli e grassi, dell’1,5% la frutta, dell’1% le acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura. Diminuisce invece il costo della carne dello 0,9% e del vino, con – 0,5%.

Aumentano dell’1,1% le scarpe e le calzature in generale, dello 0,4% l’uscita al ristorante.

Diminuiscono però del 2% i costi degli hotel e della ricezione in generale, del 6,1% il costo dei biglietti dei treni, del 5,3% quello dei biglietti aerei, del 3,2% per i traghetti.

Gli apparecchi telefonici costano meno (-6,6%), così come gli apparecchi di ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini (-1,5%) , gli apparecchi per il trattamento dell’informazione (-2,3%), gli articoli sportivi, per campeggio e attività ricreative all’aperto (-1,2%), i grandi apparecchi domestici elettrici e non (-1,3%) e i piccoli elettrodomestici (-2,5%).

