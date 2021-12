Bergamo, giro di vite tra stazione e Malpensata: 7 arresti e 31 denunce - BergamoNews

Bergamo. Un giro di vite con risultati significativi, anche se il lavoro da fare è ancora molto: è questa, in sintesi, la fotografia dell’intensificazione dei controlli della Polizia Locale nel quartiere della Malpensata e nell’area della stazione soprattutto nell’ultimo mese. In queste zone, infatti, il Comune ha deciso di orientare le azioni delle Unità Mobili di Quartiere nelle ultime settimane, raccogliendo le segnalazioni e le osservazioni di diversi cittadini, ma anche i rilievi che la Polizia locale e l’assessore Sergio Gandi hanno registrato durante i recenti sopralluoghi.

Sette persone arrestate (5 alla Malpensata, 2 alla stazione), 31 denunciate (7 nel quartiere della Malpensata, 24 nell’area della stazione), 36 sanzioni per violazione dell’ordinanza anti-alcool (31 a Malpensata), 16 contestazioni di uso personale di sostanze stupefacenti, 26 sgomberi, ben 77 violazioni del decreto Minniti: sono i numeri (a partire dalla seconda settimana di novembre) dei controlli eseguiti negli ultimi 30 giorni alla Malpensata e negli ultimi tre mesi nella zona della stazione dagli agenti del Comando di via Coghetti.

“Abbiamo pensato – spiega il vicesindaco Gandi – di chiedere un ulteriore sacrificio ai nostri agenti, rivendendo l’organizzazione delle Unità Mobilità di Quartiere, orientandole su due aree in particolari, ovvero l’area della stazione e di piazzale Alpini e nel quartiere di Malpensata. Abbiamo anche modificato le modalità di intervento delle Unità Mobili, affiancando il Nucleo Integrato di Sicurezza Urbana e l’unità cinofila, chiedendo loro di essere proattivi, ovvero di non presidiare semplicemente le aree in questione, ma di identificare le persone, di richiamare a comportamenti corretti, di sanzionare le violazioni ai regolamenti e reprimere gli eventuali reati. I dati che forniamo oggi significano soprattutto impegno e lavoro e dimostrano, a mio parere, la buona riuscita della scelta operativa che abbiamo fatto in queste settimane. Non sarà uno sforzo isolato, ma sarà una scelta operativa che continueremo a proporre e che affianca la grande mole di lavoro che la Polizia Locale esegue tutti i giorni, basti pensare ai controlli sul super green pass o sull’utilizzo delle mascherine nelle vie del centro.”

“Le attività culturali e di intrattenimento su piazzale degli Alpini – prosegue Gandi – hanno alleggerito la situazione nell’area, ma ha influito anche l’attività della Polizia locale, con quasi 6000 ore di controllo negli ultimi 3 mesi, e quella della Questura (che prosegue da febbraio e si è intensificata in queste settimane). Certo, i problemi non sono risolti, registriamo un passo avanti soprattutto sulla zona del piazzale e delle autolinee, ma è chiaro che c’è ancora tanto lavoro da fare.”

SERVIZI STAZIONE dal 01-09-2021 al 12-12-2021

SERVIZI MALPENSATA da 09.11.2021 al 12.12.2021

