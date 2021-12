Vaccini ai bimbi 0-5 anni? Il pediatra: "Sperimentazione in corso, aspettiamo i risultati" - BergamoNews

L’Ema (Agenzia Europea per i Medicinali) e l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) hanno dato il via libera alla vaccinazione anti-Covid ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Le somministrazioni per loro cominceranno giovedì 16 dicembre e ora si apre la possibilità che vengano estese ai piccolissimi da 0 a 5 anni indicativamente nella prima metà del 2022.

Ad anticiparlo, nei giorni scorsi, è stato il presidente dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e componente del Cts (Comitato tecnico scientifico), Giorgio Palù: “Moderna e Pfizer stanno già facendo la sperimentazione nei più piccini, ma credo sarà una questione di qualche mese”. Lo ha spiegato intervenendo al Live In Courmayeur su Sky Tg24, osservando: “Non sono un divinatore ma è verosimile” che nel primo semestre del 2022 arrivi la vaccinazione per la fascia 0-5 anni”.

Per saperne di più abbiamo chiesto al dottor Luigi Greco, pediatra e consigliere dell’Ordine dei Medici della Provincia di Bergamo.

Cosa sappiamo esattamente dell’ipotesi della vaccinazione anti-Covid ai bambini da 0 a 5 anni?

Al momento la vaccinazione anti-Covid in questa fascia d’età è in fase di sperimentazione. Non abbiamo ancora i dati, quindi dobbiamo aspettare di apprenderne gli esiti: probabilmente i vaccini si potranno somministrare ai bambini da 0 a 5 anni nei prossimi mesi ma penso che sia piuttosto prematuro parlarne adesso.

Il presidente dell’Aifa ha ipotizzato che i vaccini potrebbero essere eseguiti nel primo semestre del 2022

Considerando la rapidità con cui le autorità regolatorie stanno procedendo e l’andamento della diffusione della pandemia, è una tempistica compatibile ma finchè non si concludono gli studi non possiamo dire nulla.

Fermo restando l’attesa degli esiti, secondo lei potrebbe avere senso vaccinare anche la fascia 0-5?

Vaccinare ha sempre senso, ma per farlo dobbiamo avere in mano gli strumenti giusti. Ora sono in corso le sperimentazioni e bisognerà valutare la sicurezza e l’efficacia dei vaccini in questa fascia d’età.

E valutare se i benefici saranno superiori ai rischi

È quello che avviene sempre prima di introdurre un vaccino. Nello specifico, bisogna considerare che anche i bimbi da 0 a 5 anni si ammalano e quelli che stanno peggio sono i più piccoli, di età inferiore a un anno: sono quelli esposti a i rischi maggiori anche per il Covid-19, come viene evidenziato dai dati nazionali. Hanno la possibilità di contrarre il virus in forma grave.

Si sa a cosa è dovuta questa maggior predisposizione al rischio?

Probabilmente è legato all’attività del sistema immunitario e all’età. Rispetto ai più anziani i casi sono numericamente minori ma nella popolazione pediatrica i più piccoli sono quelli maggiormente esposti ai rischi: si stanno sperimentando i vaccini perchè vanno protetti anche loro. Speriamo che la sperimentazione vada bene e il vaccino arrivi presto.

