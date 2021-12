"Truffa all'Inps": sequestrati 600mila euro da sigle lombarde della Cisl - BergamoNews

L’ipotesi è di truffa all’Inps sulla aspettativa sindacale non retribuita e per questo i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito il sequestro preventivo di 600 mila euro nei confronti di alcune sigle sindacali lombarde della galassia Cisl in una inchiesta del pm Paolo Storari su una dozzina di indagati.

Sindacalisti che, pur lavorando in via esclusiva presso le associazioni sindacali, sarebbero stati formalmente assunti da società compiacenti senza avervi mai lavorato effettivamente, al solo fine di consentire ai sindacati di appartenenza di fruire dello sgravio contributivo.

Il contesto dell’indagine è dunque quello delineato dall’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori, che riconosce il diritto del lavoratore – eletto al fine di ricoprire una carica sindacale – di poter essere collocato in aspettativa non retribuita percependo la sola retribuzione dal sindacato (e non più dal datore di lavoro originario) beneficiando della contestuale contribuzione figurativa.

In sintesi il lavoratore vede riconosciuti dall’Inps, ai fini pensionistici, i contributi maturati, senza che né il datore di lavoro né il sindacato abbiano effettuato versamenti in denaro; ma il beneficio di natura finanziaria viene riconosciuto a condizione che il lavoratore/sindacalista abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi presso il datore “distaccante”. E invece l’indagine milanese ipotizza appunto che preordinate fin dall’inizio alla truffa fossero le assunzioni (solo formali) dei sindacalisti presso aziende compiacenti.

Il segretario generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci commenta: “Apprendiamo oggi dagli organi di stampa del sequestro cautelativo di somme afferenti ai conti correnti di alcune strutture sindacali della Cisl nella nostra Regione da parte della Magistratura, nel cui operato rinnoviamo la nostra piena fiducia. Appena conosceremo nel dettaglio circostanze e motivazioni del sequestro – prosegue – adotteremo le azioni atte a garantire la doverosa tutela alle federazioni e alle confederazioni territoriali della Cisl”.

“La CISL di Bergamo non è oggetto di indagine nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto altre sigle della confederazione – precisano dalla sede bergamasca di via Carnovali -. La notifica della Guarda di Finanza è solo da ricollegare al passaggio a Bergamo di un operatore politico che aveva svolto in precedenza altri incarichi in altre strutture. Per quanto ne sappiamo e per quanto ci riguarda, la sua posizione all’interno della nostra struttura non mostrerebbe alcun problema. Per cui, ribadiamo, la nostra estraneità a una vicenda che comunque ci lascia amareggiati per il coinvolgimento di strutture della nostra organizzazione. Confidiamo nell’operato della magistratura e speriamo che al più presto sia fata chiarezza sotto ogni aspetto”.

© Riproduzione riservata

