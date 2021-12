Sanremo Giovani, Le nozze di Figaro o Magic in the Moonlight? La tv del 15 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 15 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Sanremo Giovani”. In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, finale di Sanremo Giovani condotta da Amadeus con 12 Artisti in gara. Nel corso della serata scopriremo anche il Cast degli Artisti Campioni in gara al 72° Festival di Sanremo.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “Mare fuori”. L’istituto di detenzione minorile è un’interruzione di tempo e spazio per i ragazzi ritenuti pericolosi per la società in cui vivono. Qui dentro hanno modo di capire chi sono stati, chi sono e chi vogliono essere.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Canale5 alle 21.30 sarà la volta di “Tutta colpa di Freud – La serie”.

Su Italia 1 alle 21 verrà trasmessa la partita di calcio tra Fiorentina e Benevento, valida per i 16esimi di Coppa Italia.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “L’ora nera”; su La7D alle 21.30 “The aviator”; su La5 alle 21.05 “Wild child”; su Iris alle 20.55 “Magic in the moonlight”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Le nozze di Figaro” di W. A. Mozart. Direttore Stefano Montanari.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.15 “One piece”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

