Omicidio di Franco Colleoni: l'accusa chiede 22 anni e mezzo per il figlio - BergamoNews

Bergamo. Richiesta di condanna a 22 anni e sei mesi per Francesco Colleoni. L’ha formulata mercoledì mattina il pm Emanuele Marchisio nelle sue conclusioni del processo per l’omicidio di Franco Colleoni, ucciso lo scorso 2 gennaio nel cortile del suo ristorante Il Carroccio a Dalmine.

Secondo il magistrato quel giorno padre e figlio, che avevano un rapporto burrascoso e non si parlavano da anni, hanno litigato per alcuni paletti caduti in giardino. Quando l’uomo ha tirato uno schiaffo al giovane, quest’ultimo ha reagito.

Prima c’è stata una scazzottata, poi Francesco avrebbe ucciso suo padre sbattendogli la testa contro le pietre del vialetto di casa, che sono state trovate sporche di sangue.

Infine, sempre secondo l’accusa, “ha simulato in modo grottesco una rapina”, ma in casa non sono state rinvenute tracce di estranei.

Dopo il pm la parola passa alla difesa dell’imputato, in carcere dal giorno dell’omicidio, per le sue conclusioni.

La sentenza potrebbe arrivare in giornata.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!