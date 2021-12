Lo showroom Alberto Sposo lancia una promozione di Natale offrendo sconti fino al 70% - BergamoNews

L’eleganza e la qualità degli abiti, l’accurata selezione dei marchi e dei modelli, e l’esperienza dei consulenti di stile fanno di Alberto Sposo un punto di riferimento in tutta la Lombardia per i futuri sposi e per tutti coloro che desiderano acquistare un abito da cerimonia.

In occasione delle festività natalizie, l’atelier Alberto Sposo lancia un’imperdibile Promozione di Natale e offre ai primi 100 clienti che richiedono un appuntamento entro il 10 gennaio 2022, l’accesso esclusivo a sconti fino al 70% sull’acquisto di abiti da sposo 2022 da cerimonia per testimoni e padri degli sposi, abiti per gli invitati, ma anche abiti business ed eleganti.

Quali abiti trovi nello showroom Alberto Sposo?

Una volta fissato l’appuntamento, avrai il piacere di incontrare Fabio e Stefano, i titolati dello showroom, che grande dedizione e impegno, insieme al loro staff,selezionano i migliori abiti da sposo di marchi nazionali e internazionali, ognuno dei quali si rivolge a una specifica tipologia di look.

Linea Sposo Fashion

Cleofe Finati è il brand italiano per eccellenza che assicura qualità e design unici e i suoi abiti si rivolgono allo sposo e agli inviatati che vogliono indossare un look originale e fuori dai canoni classici. Nello showroom di Alberto Sposo, infatti, è possibile trovare abiti di Cleofe Finaticon un taglio e dei colori stravaganti per chi ama essere alternativo.

Linea Sposo Traditional

Per tutti coloro che amano lo stile classico, Fabio e Stefano selezionano abiti da sposo tradizionali dei migliori marchi nazionali e internazionali, ognuno con un proprio stile specifico. Dagli italiani Maestrami, Carlo Pignatelli, Angelo Toma, Lubiam, Rocchini, Scribano, al portoghese Thomas Pina, proponendo ai clienti un’ampia selezione di abiti da sposo uomo invernali ed estivi, da scegliere in base alla stagione delle nozze.

Accessori

Alberto Sposo è una garanzia anche per quanto riguarda gli accessori: dalle scarpe alla cintura, dalla cravatta fino ai gemelli.

Abiti da cerimonia e business

Nello showroom di Alberto Sposo non mancano di certo gli abiti più classici, perfetti per gli uomini d’affari e per chi ama indossare l’abito senza per forza partecipare a un evento speciale come un matrimonio.

L’Outlet di Alberto Sposo

Per l’uomo attento al budget, Alberto Sposo propone anche un Outlet dove è possibile trovare l’ abito sposo uomo outlet perfetto a un prezzo imbattibile, a partire da 350 euro. Si tratta, infatti, di abiti di collezioni passate o di pezzi di fine serie, del campionario e delle sfilate, proposti in negozio perché in perfette condizioni.

Se desideri visitare lo showroom, Alberto Sposo si trova in via Bedesco 39 a Sotto il Monte Giovanni XXIII, in provincia di Bergamo, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 20.00 e il sabato dalle 11.00 alle 17.00 e riceve solo su appuntamento. Per prenotare è possibile chiamare i numeri 035798250 o 035799858 oppure scrivere un’email a info@albertosposo.com. Invece, per partecipare alla promozione di Natale bisogna prenotare tramite il modulo di contattato presente sul sito internet ( sviluppato da Valeo.it ).

