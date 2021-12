I milioni del narcotraffico ripuliti a Hong Kong: 10 arresti, coinvolta anche Bergamo - BergamoNews

Interessa anche Bergamo la maxi operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Milano, che hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare a carico di 10 indagati ritenuti responsabili – a vario titolo – di traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione tra Milano e Bergamo, appunto, ma anche Pavia, Pesaro, Ascoli Piceno, Brindisi e Bari.

L’indagine era cominciata nel novembre del 2017 e ha smantellato un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e attiva in diverse province del Nord e Centro Italia.

Il denaro derivante dall’attività di spaccio era periodicamente ritirato da un membro dell’organizzazione che lo nascondeva in normali bagagli da stiva e lo trasferiva il prima a Hong Kong, dove il denaro veniva consegnato ad un money exchange che si occupava di cambiare la valuta e, con trasferimenti bancari, dirottarla in Marocco.

Qui era completato il processo di “pulizia” del denaro reinvestito in attività commerciali apparentemente lecite (operanti prevalentemente nel settore dell’ abbigliamento), e impiegato in altre operazioni finanziarie o per acquistare altra droga.

I militari hanno sequestrato, nel corso delle indagini, 720 chilogrammi di sostanza stupefacente (marijuana, hashish, cocaina ed MDMA) mentre si stima che il denaro transitato su Hong Kong sia quantificabile in circa 200 milioni di euro.

