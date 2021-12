I cieli restano azzurri e le temperature toccano i 10 gradi - BergamoNews

Che tempo farà a Bergamo e nella provincia orobica? Lo spiega Maurizio Signani col bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un vasto campo di alta pressione va rafforzandosi sull’Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche al nord Italia. Ne conseguiranno giornate dominate dalla stabilità su tutta la Lombardia e quindi su Bergamo, con solo il transito di qualche esile velatura sui rilievi montuosi. Si attende il ritorno di nebbie anche estese nelle aree di pianura, dove il clima riuscirà a mantenersi più invernale anche durante le ore notturne grazie alle inversioni termiche.

Mercoledì 15 dicembre 2021

Tempo Previsto: Giornata stabile e ben soleggiata specie nelle aree di alta pianura ed in montagna, con solo il disturbo di esili velature in transito, specie in serata. Possibili nebbie anche persistenti invece nelle aree di media e bassa pianura.

Temperature: Temperature minime stazionarie, ampiamente sotto lo zero in pianura, comprese fra -2 e -4°Cgradi. Più elevate lungo la pedemontana collinare grazie all’inversione termica, comprese fra +2 e +4°C. Massime anch’esse stazionarie, comprese fra 9 e 11°C lungo le aree pedemontane e di alta pianura. In netto calo e vicine agli 0°gradi invece laddove persisteraanno le nebbie nelle aree di bassa pianura.

Giovedì 16 dicembre 2021

Tempo Previsto: Tempo sempre stabile e ben soleggiato su gran parte della regione, specie nelle aree montane. Persisterà il rischio di nebbie invece nelle aree di media e bassa pianura, specie durante le ore più fredde della giornata.

Temperature: Temperature minime stazionarie comprese ancora fra i -2 ed i -4°C gradi in pianura. Meno fredde lungo le aree pedemontane e collinari, ove l’inversione termica favorirà minime più elevate fra +4 e +6°C gradi. Massime anch’esse decisamente più contenute nelle aree di pianura, fra gli 0 ed i +2°C gradi laddove persisteranno le nebbie. Valori sino a 10°gradi invece lungo le aree pedemontane e collinari.

Venerdì 17 dicembre 2021

Tempo Previsto: Stabilità prevalente su tutta la regione con cieli generalmente sereni sui rilievi Alpini e prealpini. Nebbie prevalenti nelle aree di pianura, con possibile persistenza anche diurna.

Temperature: Temperature minime stabili, comprese fra gli 0 ed i -4°gradi in pianura. Massime anch’esse stazionarie fra 8 e 10gradi lungo le aree pedemontane e collinari. Clima più freddo nelle aree di pianura laddove persisteranno le nebbie, con valori non oltre i +3°C gradi.

