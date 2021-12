Covid, al via la vaccinazione nei bambini 5-11 anni, il pediatra: "Fortemente consigliata" - BergamoNews

Sono iniziate in Italia le prenotazioni per il vaccino anti-Covid per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Dal 15 dicembre le Regioni inizieranno a ricevere oltre 1,5 milioni di dosi pediatriche e dal 16 dicembre si partirà con la vaccinazione della fascia più esposta al virus proprio perché senza copertura vaccinale e perché, sotto i 6 anni, esonerata dall’obbligo della mascherina anche a scuola.

A loro è riservato il vaccino mRNA pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). La circolare del Ministero della Salute prevede la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra.

Interpellato da Bergamonews, il dottor Luigi Greco, pediatra e consigliere dell’Ordine dei Medici della Provincia di Bergamo, afferma: “Non ci sono dubbi, in questa fascia d’età il vaccino è sicuro, efficace e va fatto. Nei bambini i contagi stanno aumentando a dismisura per via della variante Delta. La trasmissibilità è molto elevata, è simile a quella della varicella e più aumentano i casi più cresce la possibilità che si verifichino casi gravi”.

“Vaccinarsi – conclude il dottor Greco – è necessario anche nella prospettiva dello svolgimento della scuola in presenza e, più in generale, per garantire la vita sociale: non ci sono obblighi di legge ma è fortemente consigliato”.

