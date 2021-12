Confartigianato Bergamo premia le aziende associate da più di 40 anni - BergamoNews

Bergamo. Confartigianato Imprese Bergamo premia le aziende associate da più di 40 anni.

Giovedì 16 dicembre alle 17, nella sala Caravaggio della Fiera di Bergamo, andrà in scena l’evento conclusivo del premio di Fedeltà associativa, il percorso celebrativo che Confartigianato ha fortemente voluto, per attribuire ai propri soci un riconoscimento di fedeltà per aver rinnovato la tessera associativa per 40 e più anni di attività.

Il percorso, sviluppatosi negli otto Poli in cui è idealmente suddiviso il territorio provinciale secondo lo statuto di Confartigianato Bergamo, è partito lo scorso 8 novembre a Zogno per poi arrivare a Clusone, Albino, Calusco d’Adda, Treviglio, Romano di Lombardia, Grumello e infine Bergamo.

Nella serata organizzata alla Fiera di via Lunga, luogo tanto più toccante perché ha ospitato l’ospedale da campo allestito proprio dagli artigiani di Confartigianato Bergamo, verranno premiate 80 imprese.

Si tratta di un’emozionante e fondamentale occasione per dire grazie a tutti quei soci più fedeli che negli anni hanno mantenuto viva la fiducia e il senso di appartenenza verso la propria Associazione, attraversando con lei quattro decenni di vita economica.

Un appuntamento tanto più importante oggi, dopo la pandemia che aveva anche costretto a rimandare la premiazione, prevista lo scorso anno in occasione del 75° anniversario di Confartigianato Imprese Bergamo.

