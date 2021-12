Atalanta, il mercato di gennaio è l'occasione per perfezionare la rosa - BergamoNews

In questo periodo della stagione quando ci si avvicina a grandi passi verso il mercato di riparazione iniziano a farsi insistenti le voci sui possibili movimenti in entrata e in uscita delle società di Serie A. Visto l’andamento da applausi nel girone di andata l’Atalanta è diventata una delle pretendenti per lo scudetto.

Per migliorare ulteriormente una formazione già molto competitiva in tutti i ruoli serve qualche innesto mirato e di qualità. I dirigenti orobici sono sempre attivi per cercare di cogliere le occasioni che arrivano sul mercato e dovranno cercare di regalare a Gasperini gli elementi che permetterebbero il definitivo salto verso traguardi importanti.

Per quanto riguarda il reparto arretrato non dovrebbe essere toccato più o meno nulla. Si potrebbe inserire un ulteriore tassello per sostituire un giovane come Lovato che non ha ancora convinto però viste le poche opportunità concesse all’ex Verona, una bocciatura a questo punto del campionato sarebbe eccessiva.

A centrocampo con l’arrivo di Koopmeiners non c’è la necessità di intervenire, così come sulle fasce dove il recupero di Hateboer e il ritorno di Gosens previsto per il mese di gennaio non creano problemi al tecnico di Grugliasco.

Il reparto che ha bisogno di maggiori correzioni è la trequarti. Gasperini ha fatto capire in più circostanze di avere alcuni giocatori che difficilmente possono giocare insieme. Miranchuk nonostante la buona prestazione offerta contro il Verona è sul piede di partenza e potrebbe presto lasciare Bergamo per liberare uno slot a un calciatore con caratteristiche diverse. Il nome su cui Sartori si sta muovendo da tempo è Boga, talento abile nel dribbling e rapido nello stretto. Non è facile strapparlo al Sassuolo ma investendo una cifra importante si potrebbe convincere il club neroverde a lasciarlo partire. Tra qualche settimana dovrebbe arrivare l’affondo decisivo.

In attacco si è parlato di una possibile cessione di Muriel ma le voci non sembrano trovare riscontri in società. Il colombiano non sta rendendo come nella passata stagione, è reduce da un infortunio muscolare e non ha ancora ritrovato la condizione migliore. L’ambizione del ragazzo è quella di giocare di più però il sacrificio del numero 9 andrebbe contro ogni logica.

Un talento che invece potrebbe lasciare Zingonia per crescere e fare esperienza è Piccoli. Il bomber di Sorisole cresciuto nel vivaio nerazzurro ha trovato pochissimo spazio ed essendo un classe 2001 ha bisogno di giocare con continuità. Dopo l’ottima annata allo Spezia le pretendenti non mancano, su tutte il Genoa e il Monza hanno chiesto informazioni. Un prestito sembra la soluzione ideale per tutte le parti in causa.

