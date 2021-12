Accademia Carrara e Confartigianato Imprese Bergamo presentano Artigiano Card - BergamoNews

Al via la prima iniziativa di “Artigiano Capitale. #Bergamo2023 Un viaggio tra arte e cultura artigiana”, il progetto che vede il museo bergamasco e Confartigianato Imprese Bergamo, socio di Fondazione Accademia Carrara per il triennio 2021-2023, insieme, nel segno della valorizzazione dei talenti e della bellezza del lavoro artigiano.

Un programma nato dall’idea che ogni artigiano rappresenti un capitale umano e al contempo culturale, anche in vista dell’appuntamento del 2023, con Bergamo e Brescia insieme per Capitale Italiana della Cultura. Tra le iniziative, laboratori didattici e mostre dedicate al mondo artigiano, per promuovere la cultura e le tradizioni del territorio bergamasco.

Grazie ad Artigiano Card, in esclusiva per gli oltre 14.000 artigiani associati, visite gratuite illimitate in museo (mostre comprese) e la possibilità di regalare biglietti d’accesso in Pinacoteca. Un’iniziativa che invita tutti gli associati a essere ambasciatori della Carrara, parte attiva nel sostegno del patrimonio artistico bergamasco, oltre che portavoce della grande tradizione del saper fare.

Noi artigiani siamo pronti a lavorare insieme per il bene del nostro territorio e a diventare parte attiva nella vita di una delle più prestigiose istituzioni museali della nostra città, convinti che la cultura e l’identità di un popolo si misurino e si apprezzino a partire dalle sue opere d’arte e passando dai valori delle tradizioni, alla cura e qualità delle lavorazioni artigianali, alle eccellenze dei prodotti.

Giacinto Giambellini presidente Confartigianato Imprese Bergamo

Ogni artigiano è un capitale, umano, di sapere e di cultura d’eccellenza. Con questo progetto ogni artigiano diventerà parte attiva nel percorso di avvicinamento alla Capitale Italiana della Cultura. Anzi, ne sarà protagonista. Grazie alla collaborazione con Confartigianato Imprese Bergamo, il patrimonio della Carrara è ancora di più bene di tutti e strumento capace di avvicinare all’arte e alle sfide che il 2023 lancia.

Gianpietro Bonaldi responsabile operativo Accademia Carrara

Sono quattro i pacchetti proposti per Artigiano Card: Silver, Gold, Platinum e Premium. Ogni soluzione si differenzia per la possibilità di avere delle card aggiuntive per familiari, dipendenti e clienti, oltre che per i benefit e gli sconti offerti. I pacchetti saranno acquistabili in tutte le sedi di Confartigianato Imprese Bergamo, a un prezzo speciale riservato agli associati.

