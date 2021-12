Trimestre quasi concluso e la pagella è alle porte - BergamoNews

Le linee fondamentali della struttura, i contenuti teorici, le finalità principali e secondarie, le metodologie dedicate agli obiettivi e le risorse materiali per conseguirli sono nate da una passione condivisa per realizzare una Nuova Scuola, una Nuova Pedagogia nell’attuale contesto continuamente mutevole, dove a dover essere “aiutata” è in primis la famiglia e, con lei lo studente nel percorso di formazione e crescita della propria personalità, che è la finalità primaria della nostra progettualità.

RECUPERO MATERIE

Il servizio di recupero materie scolastiche è rivolto agli studenti di tutte le fasce d’età ed è effettuato attraverso lezioni frontali individuali nelle quali gli studenti saranno affiancati da un tutor qualificato che, attraverso un programma personalizzato, garantirà la massima efficacia nella risoluzione dei dubbi didattici.

Ogni studente ha delle necessità di apprendimento diverse, ecco perché l’offerta di recupero di Centro Studi Aurora è cosi ampia e diversa a seconda del grado d’istruzione:

Scuole primarie: Con i bambini della scuola primaria il lavoro è incentrato sul recupero e sul consolidamento delle competenze di lettura, scrittura, comprensione del testo, espressione e di quelle logico–matematiche. Nello specifico si attivano servizi di:

– Aiuto compiti

– Potenziamento comprensione del testo

– Potenziamento abilità di scrittura e di espressione

– Potenziamento metodo di studio e organizzazione personale

– Potenziamento delle lingue straniere

– Assistenza studenti DSA e BES per supporto allo studio e all’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi

Scuole secondarie di primo grado: Passare da un’Istruzione primaria ad una secondaria significa cominciare a maturare le consapevolezze di un impegno di studio maggiore e di una maggiore autonomia. L’attività didattica assume, in questo caso, caratteristiche diverse a seconda della classe frequentata e della richiesta. Nello specifico si attivano servizi di:

– Recupero e consolidamento materie scientifiche (Matematica, Scienze, Tecnologia…)

– Recupero e consolidamento materie umanistiche (Italiano, Storia, Geografia…)

– Recupero e consolidamento materie linguistiche (Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco)

– Assistenza nella progettazione, stesura ed esposizione della tesina di fine percorso

– Assistenza studenti DSA e BES per supporto allo studio e all’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi

– Potenziamento metodo di studio e organizzazione personale

– Orientamento scolastico

Scuole secondarie di secondo grado: Una brillante carriera scolastica nelle scuole superiori è un ottimo modo per aprire le porte ad un appagante futuro lavorativo e Centro Studi Aurora è pronto ad accogliere gli studenti dei diversi indirizzi di studio liceali, tecnici e professionali. Nello specifico si attivano servizi di:

– Recupero e consolidamento materie scientifiche (Matematica, Geometria, Fisica, Chimica, Scienze, Biologia, Matematica finanziaria, Informatica, Elettronica, Elettrotecnica, Sistemi)

– Recupero e consolidamento materie economiche (Economia aziendale, Economia politica, Diritto)

– Recupero e consolidamento materie umanistiche (Italiano, Storia, Storia dell’Arte, Greco, Latino, Filosofia, Psicologia, Sociologia, Scienze Sociali, Pedagogia, Musica)

– Recupero e consolidamento materie grafiche (Disegno, Topografia, Estimo, Tecnologia delle Costruzioni)

– Recupero e consolidamento materie linguistiche (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco)

– Preparazione e consulenza per l’Esame di Stato (Maturità)

– Assistenza nella progettazione, stesura ed esposizione della tesina di fine percorso

– Preparazione test d’ammissione all’università

– Assistenza studenti DSA e BES per supporto allo studio e all’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi

– Potenziamento metodo di studio e organizzazione personale

– Orientamento universitario e professionale

Per i genitori si attivano servizi di: Consulenza per genitori con figli in difficoltà scolastica

Ogni percorso didattico viene organizzato dopo un primo colloquio conoscitivo che mira a conoscere nel dettaglio le competenze delle materie da recuperare e ha come finalità l’ascolto dello studente e delle sue esigenze. Dopo il colloquio verrà data la possibilità di svolgere una lezione omaggio.

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 17.30 concedendo flessibilità oraria nell’organizzazione del calendario delle lezioni dello studente cercando di andare incontro alle esigenze familiari e agli impegni pregressi dell’allievo.

Si offre inoltre la possibilità, per i nostri iscritti, di studio in autonomia, con la supervisione attenta dei nostri tutor.

