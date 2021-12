Tempo di feste, con Mogi - BergamoNews

Dicembre è mese di liste, per tutti i gusti: liste di fioretti, di desideri, di traguardi raggiunti e di buoni propositi in vista del nuovo inizio. Dicembre è un mese festoso e denso di emozioni diverse, soprattutto negli ultimi due anni – perché, che lo ammettiamo o meno, le cose sono un po’ cambiate ma dicembre e il suo magico e speranzoso spirito natalizio rimangono una certezza. E poi ci sono loro, le famigerate liste dei regali da distribuire: pensieri che vorremmo dedicati e mai improvvisati, originali per stupire ma allo stesso tempo di sicuro gradimento. Mentre la quotidianità incalza e non si ferma, rincorriamo le nostre personalissime liste e ritagliamo spazi per spuntare quelle destinate ad amici-parenti-conoscenti e chi più ne ha più ne metta, con baldanzoso spirito da Babbo Natale.

Il rischio è quello di perdersi, tra mancanza di tempo e di ispirazioni. Ecco che per quest’anno MOGI Caffè ha preparato un regalo speciale: una Box di Natale con il dono della sintesi. Ovvero il risultato di una ricerca che neanche gli Elfi di Babbo Natale: un kit per la colazione di Natale che racconta momenti di spensieratezza e condivisione. Gli Elfi di Mogi hanno selezionato una miscela di profumati caffè coltivati dalla comunità di Palacaguina, Nicaragua, confezionata con design originale Mogi; due Sacchini di diverse misure, per contenere dolcezza ed emozioni; 2 Mug Golden Day in ceramica, per splendere già di prima mattina; 2 sotto tazza in ceramica, perché anche la colazione ha un certo stile; 4 biscotti artigianali con speciali decorazioni natalizie. Il tutto disponibile nello store di Mogi Caffè store.mogi.it nella sezione Christmas Collection.

Lo spirito del Natale senza fronzoli e giri di parole ma con tanto gusto e buonumore, da regalare e regalarsi.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!