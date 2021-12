Sabato, domenica e lunedì, 10 giorni con Babbo Natale o la Coppa Italia? La tv del 14 dicembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 14 dicembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Sabato, domenica e lunedì”. Rosa Priore, come ogni sabato, prepara il ragù per la domenica. Suo marito Peppino si aggira nervoso in cucina, polemizzando con lei su ogni minima cosa. Il motivo del nervosismo si manifesta il giorno dopo. É domenica e l’intera famiglia Priore è riunita davanti al ragù. Rosa ha indossato il foulard azzurro regalatole dal vicino di casa, il premurosissimo ragioniere Ianniello. Peppino non tocca cibo e, all’ennesimo complimento rivolto dal ragioniere alla cuoca, li accusa entrambi senza mezzi termini di avere una “tresca schifosa”.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il docu-reality “Il collegio”. Nel Collegio “Regina Margherita” del 1977, i ragazzi abbandonano l’era tecnologica delle chat e dei social, per un ritorno al mondo analogico della radio e del vinile. Le regole del collegio, però, non cambiano…

Italia1 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Genoa e Salernitana, che si gioca nell’ambito dei sedicesimi di Coppa Italia.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Blood father”; su Canale5 alle 21.20 “10 giorni con Babbo Natale”; su Rai4 alle 21.20 “Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana”; su Rai5 alle 21.15 “The Meddler – Un’inguaribile otti”; su Iris alle 20.55 il film “È una sporca faccenda, tenente Parker!” e su Italia2 alle 21.10 “Tremors”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!